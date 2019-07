Anas cerca avvocati: avviato il bando per la creazione di un albo

editato in: da

L’Anas cerca avvocati. L’Ente Nazionale per le strade ha pubblicato un avviso per la costituzione di un elenco di professionisti per la sua tutela legale.

L’obiettivo è quello di creare un “bacino” di avvocati a cui i dipendenti e i dirigenti Anas possano liberamente attingere nel caso in cui vengano coinvolti in procedimenti civili, penali, amministrativi e amministrativo-contabili. A conferire gli incarichi non sarà Anas, ma gli stessi dipendenti o dirigenti, su base volontaria.

L’avviso, pubblicato lo scorso 26 luglio, punta a costituire un primo elenco entro ottobre 2019. Gli inserimenti successivi dei professionisti saranno effettuati ogni tre mesi.

Vediamo quali sono i requisiti per partecipare alle selezioni:

Abilitazione al patrocinio dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori

Inscrizione all’Ordine professionale di almeno 15 anni

Comprovata esperienza professionale in ambito di contenziosi con Anas e responsabilità civile di prestatori d’opera

Possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale

Assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense

Costituiscono requisiti preferenziali i titoli di docenza universitaria e gli incarichi come Membro o Presidente di Organismi Forensi, come i Consigli dell’Ordine e il Consiglio Nazionale Forense.

Per iscriversi è necessario compilare il modello online, presente sul sito Anas, al centro di un recente aggiornamento per potenziare informazioni e contenuti. Basta allegare il documento d’identità e il cv (formato europeo), firmare digitalmente e inviare tutto alla pec anas@postacert.stradeanas.it. L’Anas costituirà l’elenco entro ottobre 2019 e lo pubblicherà sul portale intranet aziendale.

Tutto a posto? Non proprio. L’avviso è stato oggetto di un duri attacchi da più parti. L’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, lo ha definito “abominevole” e ne ha chiesto a gran voce la revoca. In un comunicato il presidente dell’Associazione, Alberto Vermiglio, si è scagliato contro i requisiti dell’abilitazione al patrocinio dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori e dell’anzianità professionale di almeno 15 anni che, sostiene, penalizzano l’iscrizione all’elenco dei giovani avvocati.

Pesanti critiche sono arrivate anche dall’Associazione Avvocati Liberi, che ha contestato i requisiti preferenziali. Sono del tutto ingiustificati, secondo l’associazione, perché avere alti incarichi non dà garanzia di competenza.

A questo proposito si è espresso anche l’Ordine degli Avvocati di Catania, secondo cui i requisiti di ammissione violano il principio della massima partecipazione, limitando la possibilità di ammissione all’elenco a un ristretto numero di avvocati.