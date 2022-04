Amazon, nasce il primo sindacato in USA: cosa potrà fare

Negli Stati Uniti nasce il primo sindacato Amazon della storia. E’ accaduto presso lo stabilimento del distretto di Staten Island, a New York, dove gli 8.300 lavoratori della big dell’e-commerce, spesso accusata di praticare condizioni di lavoro inaccettabili, hanno votato per sindacalizzarsi.

Il presidente Joe Biden – ha detto il suo portavoce Jen Psaki – si è detto “contento che i dipendenti possano essere ascoltati” ed ha ricordato che “è sempre stato un sostenitore del diritto dei lavoratori di organizzarsi per un lavoro migliore e una vita migliore.

L’esito del voto senza alcun appoggio

La proposta, secondo l’organismo di vigilanza presso il National Labor Relations Board, è stata approvata con 2.654 voti a favore e 2.131 voti contrari, dunque la maggioranza è stata del 57% che scende al 55% anche conteggiando i 64 voti contestati da Amazon o dalla Amazon Labor Union (ALU). L’esito sarà ufficializzato l’8 aprile prossimo, quando scadrà il termine per la presentazione di ricorsi,

Alla vittoria si è arrivati senza il sostegno di alcun sindacato ufficiale. Anzi, il procedimento, avviato da alcuni dipendenti ed ex dipendenti de gigante del commercio elettronico, è stato fortemente osteggiato dall’azienda.

E’ fallito invece l’altro tentativo di formazione di un sindacato, a Bessemer in Alabama, dove i lavoratori si sono espressi in maggioranza contro un sindacato interno, con 993 no e 875 sì. L’esito però potrebbe ancora essere ribaltato poiché, a fronte di un così modesto scarti, vi sono ben 416 voti contestati.

Una vittoria storica

Una cosa è certa, questo è un risultato storico per i dipendenti della big dell’e-Commerce che, solo in USA, impiega circa un milione e 300 mila persone ed è presente in tutto il mondo. In Italia l’azienda continua ad investire in nuovi stabilimenti. In USA, secondo i calcoli effettuati dal Centro di Ricerche sul Lavoro americano, le persone attualmente impiegate sono 161 milioni, il che vuol dire che circa 1 ogni 169 lavora per Amazon.

I lavoratori di Amazon hanno commentato con euforia la vittoria. “Stiamo facendo la storia”, ha dichiarato al Chicago Sun Times Tristan Lion Dutchin, 27 anni, da un anno impiegato in Amazon.

“Stiamo per sindacalizzare un’azienda multimiliardaria da trilioni di dollari. – aggiunge – Questo sarà un momento fantastico per i lavoratori che potranno godere di un ambiente di lavoro migliore e più sicuro”.