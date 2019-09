Lavoro, il videogioco per laureati che ti assume se riesci a fare un buon risultato

editato in: da

Al via la prima edizione di “Apply, Play, Move”, che promuove un modo innovativo di selezione dei migliori laureandi e neo laureati con il fine di immetterli nel mondo del lavoro di Alstom Italia.

L’azienda, attiva nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, per l’inedita ricerca di personale attraverso un business game si è affidata a Cesop, società di consulenza globale in campo HR, con servizi di alto profilo dedicati all’employer branding, alla comunicazione, alle nuove tecnologie, alla formazione e alla ricerca e selezione.

Le figure ricercate sono 8 e devono essere laureate in Ingegneria, Matematica, Statistica, Fisica e Informatica. Le candidature potranno essere effettuate sul sito http://www.applyplaymove.it. Le iscrizioni sono già aperte e la scadenza è prevista per il 12 ottobre 2019.

“Una volta iscritti, i candidati target dovranno cimentarsi in un business game avanzato. I migliori talenti verranno invitati al recruiting day finale che aprirà loro le porte di Alstom” si legge sul comunicato stampa di Cesop. “Il business game – spiega ancora Cesop – consisterà nell’affrontare una serie di prove che saranno progressivamente messe online nel sito dedicato durante le settimane in cui sarà attivo il concorso”.

Gli otto profili che saranno scelti verranno inseriti a tempo indeterminato in alcuni settori chiave di Alstom: Segnalamento, Sistemi e Infrastrutture e Services. Per loro è pronto un percorso di formazione di 2 anni con “job rotation” nei principali business dell’azienda.

Nella fattispecie, le figure immesse nella realtà lavorativa trascorreranno dei periodi nelle diverse sedi italiane di Alstom dove gli verranno assegnati compiti e misurazioni di obiettivi su progetti concreti. Nel mentre, saranno affiancati da un mentore e sarà offerto loro un piano formativo personalizzato.

“Per il nostro programma graduate abbiamo voluto sperimentare un sistema di selezione innovativo, con delle simulazioni legate al contesto aziendale che ci permettono di valutare non solo la preparazione tecnica delle persone, ma anche quelle abilità e quei comportamenti che sono variabili critiche di successo in un contesto aziendale dinamico e innovativo come quello di Alstom” afferma Marco De Rosa, HR Director Italia e Svizzera.

“Apply, Play, Move – prosegue De Rosa – è anche un modo per offrire ai ragazzi un’esperienza stimolante e divertente e per dar loro un’idea di cos’è Alstom, un’azienda basata su valori di agilità, inclusività e responsabilità. La nostra ambizione di essere un leader del futuro con una visione integrata della mobilità richiede talenti innovativi per realizzare una mobilità intelligente”.

Alstom in Italia produce treni da 160 anni. Ad oggi è attiva con 8 siti distribuiti sul territorio nazionale e conta 3000 dipendenti. Alstom ha effettuato notevoli investimenti nella sua base industriale in Italia. Il sito Alstom di Savigliano (CN) è un esempio di Fabbrica 4.0, con una sala di realtà virtuale 3D d’avanguardia che consente ai suoi ingegneri di progettare treni per una manutenibilità semplificata.

Promotrice di una mobilità sostenibile, Alstom, inoltre, sviluppa e commercializza sistemi, apparecchiature e servizi per il settore dei trasporti., offrendo una gamma completa di soluzioni (da treni ad alta velocità a metropolitane, tram e autobus elettrici), soluzioni per i passeggeri, servizi personalizzati (manutenzione, ammodernamento) e soluzioni di infrastruttura, segnalamento e mobilità digitale.

Alstom è leader mondiale nei sistemi di trasporto integrati. La società ha conseguito un fatturato di 8,1 miliardi di euro e ha registrato commesse per 12,1 miliardi nell’esercizio 2018/19. Con sede centrale in Francia, Alstom è presente in oltre 60 Paesi e conta attualmente 36.300 dipendenti.