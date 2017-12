Alitalia mette a punto piano straordinario per lo sciopero dei controllori di volo

(Teleborsa) – Alitalia, in seguito all’agitazione proclamata da alcune sigle sindacali dei controllori di volo per venerdì 15 dicembre (dalle 13:00 alle 17:00), ha deciso di cancellare alcuni voli programmati per quel giorno, sia nazionali che internazionali. Lo comunica la compagnia aerea che ha attivato un piano straordinario, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: l’80% riuscirà a volare nella stessa giornata del 15 dicembre, spiega la ex compagnia di bandiera ancora alle prese da parte del Governo con la valutazione delle offerte per la cessione.

Alitalia oltre a dare notizia sul proprio sito dei voli cancellati, dà anche le informazioni dettagliate sulle modalità di riprotezione che prevedono il rimborso del biglietto o la possibilità di cambiare il proprio volo senza alcuna penale fino al 22 dicembre.