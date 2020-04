editato in: da

(Teleborsa) – La riunione al fissata Ministero del Lavoro per il rinnovo della Cigs (Cassa Integrazione Straordinaria) in Alitalia è stata aggiornata al prossimo 10 aprile, per la richiesta di ulteriori approfondimenti. Lo riferiscono fonti sindacali. La compagnia, anche a causa dell’emergenza Coronavirus, ha chiesto una Cassa Straordinaria per un totale di 6.828 dipendenti.