Al via domande bonus 600 euro per autonomi. Tridico: “Nessun Click Day”

editato in: da

(Teleborsa) – Nessun “Click Day” per la richiesta del bonus di 600 euro riservato agli autonomi dal decreto Cura Italia. Lo ha ribadito il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico, smentendo anche le indiscrezioni che parlavano di un ordine cronologico per processare le domande.

“Non ci sarà alcun ordine cronologico e le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato”, ha spiegato il numero uno dell’Istituto, riferendosi anche alle altre misure contenute nel decreto, ad esempio il bonus baby-sitter ed il congedo speciale attivi già da ieri, 31 marzo, e la Cig partita dalla scorsa settimana.

L’INPS ha pubblicato la circolare con le “istruzioni” per richiedere il bonus dedicato a lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, stagionali, coltivatori diretti, mezzadri, coloni e lavoratori dello spettacolo.

L’erogazione del bonus è condizionata alla presentazione della domanda online, a partire da oggi, con i consueti canali (PIN, SPID, Carta di identità elettronica e Carta dei servizi, Contact center) ed anche con PIN “semplificato”. Requisito inderogabile è che i beneficiari non siano titolari pensione néiscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Per l‘indennità di 600 euro prevista per il mese di marzo – si legge nella circolare – non occorre la contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito.