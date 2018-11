Agenzie interinali: Natale porta più di 7 mila posti di lavoro

editato in: da

Natale è per tutti un momento per trascorrere tempo in famiglia e andare in vacanza, ma è anche certamente un’occasione di ripresa per molte attività lavorative.

A partire da novembre, è evidente l’incremento di richiesta per numerose attività, come le aziende dolciarie e il settore alberghiero. Per questo, le agenzie interinali cercano di rispondere alle necessità. Tra di esse, Openjobmetis offre ben 4500 opportunità di impiego, a partire dal settore turistico, che ricerca quasi 800 persone tra guide, addetti al ricevimento, facchini, autisti, maschere per cinema multisala. Se si considera poi il settore della vendita al dettaglio, i profili ricercati dall’Agenzia del lavoro salgono a circa 1500 di cui 980 solamente tra cassieri, capireparto, banconisti del fresco.

Un altro settore con grande richiesta è quello della ristorazione, dove al momento mancano 753 dipendenti: si può scegliere tra diverse mansioni, come cuoco, cameriere, lavapiatti, addetto alla sala. Numerose le richieste anche dalle aziende dolciarie, che cercano quasi 600 nuovi addetti al confezionamento, pasticceri e decoratori. Non è attraversato dalla crisi nemmeno il settore dell’assistenza, che richiede 110 badanti.

Nell’Agenzia del lavoro Umana invece, le ricerche aperte arrivano a 1150, distribuite in quattro settori differenti. 450 sono gli addetti alla vendita da selezionare per strutture commerciali, mentre il settore della ristorazione sta cercando 350 nuovi dipendenti. Non solo ristoranti, ma anche catering: in previsione delle cene natalizie da allestire, sono aperte le selezioni per 50 fra camerieri di sala, caffettieri e banconieri. Anche il settore moda deve farsi trovare preparato ad affrontare il periodo natalizio: sono aperte più di 150 ricerche per negozi e boutique, tra sales assistant, assistant store manager, magazzinieri, addetti alla sistemazione merce e preparazione pacchetti natalizi. Anche nel caso di Umana, numerose le richieste per nuove badanti.

Chi è in cerca di impiego, potrà trovare numerose ricerche aperte anche presso l’apl Articolo 1, dove sono ben 415 i profili di cassieri, venditori, addetti al banco macelleria, pescheria e gastronomia ricercato. Tante anche le richieste per animatori di Parchi gioco, quasi 300. Il settore alberghiero poi ricerca 230 tra cuochi, barman, camerieri, facchini, addetti alle pulizie, mentre il lusso necessita di 180 tra sales assistant e hostess.

Randstad stima infine 500 posizioni aperte, tra addetti alle vendite e al magazzino, alla cassa, al banco supermercati e alle vendite di abbigliamento.