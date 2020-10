Agenzia Dogane e Monopoli, bando per 1226 posti: i requisiti

editato in: da

Sono stati pubblicati i bandi per 1.226 posti messi a concorso dall’Agenzia Dogane e Monopoli per nuove assunzioni nel settore economico, amministrativo e contabile.

In un video pubblicato su Facebook, l’Adm spiega che le nuove assunzioni riguardano anche il settore delle analisi statistiche e delle relazioni internazionali. Attraverso il bando pubblico, l’Agenzia Dogane e Monopoli cerca chimici, tecnici di laboratorio, ingegneri, traduttori, informatici, personale di controllo sulle accise.

Le domande vanno presentate entro entro le 23.59 del trentesimo giorno decorrente da quello della pubblicazione del bando sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorso agenzie dogane e monopoli: 766 assunzioni nella fascia F1

L’Agenzia delle Dogane assume 766 figure professionali da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1. Qui il bando completo.

100 posti – Profilo funzionario doganale – esperto nel settore amministrativo/contabile di cui 6 riservati alla Provincia autonoma di Bolzano;

50 posti – funzionario doganale – esperto nel settore giuridico legale e del contenzioso;

70 posti – funzionario doganale – esperto nel settore delle relazioni internazionali;

80 posti – funzionario doganale – esperto nel settore economico finanziario;

70 posti – funzionario doganale – esperto in analisi quantitative statistico matematiche;

86 posti, di cui 2 riservati alla Provincia autonoma di Bolzano – funzionario doganale – esperto nel settore informatico;

147 posti – ingegnere;

13 posti – ingegnere/architetto;

150 posti – chimico.

Concorso Agenzia Dogane e Monopoli, i requisiti

Per l’ammissione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti (oltre al titolo di studio richiesto per ciascuna posizione):

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure titolarità di uno degli altri status previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001;

idoneità fisica all’impiego (lL’Amministrazione sottopone, comunque, a visita medica di controllo i nuovi assunti, secondo la normativa vigente;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione o per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti del servizio di leva, secondo la normativa applicabile.

Agenzia Dogane e Monopoli, 460 assunzioni nella fascia F3

Un altro bando (che potete trovare interamente qui) stabilisce i criteri per l’assunzione di 460 figure professionali, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per la maggior parte delle posizioni aperte non serve la laurea, ma basta un diploma.

I posti messi a concorso sono così suddivisi:

250 posti – assistente doganale da impiegare nel settore amministrativo/tributario;

30 posti – assistente doganale da impiegare nel settore contabile;

20 posti – assistente doganale – addetto ai servizi di traduzione e interpretariato;

40 posti – assistente doganale – addetto ai servizi di collaudo e accertamento tecnico;

30 posti – assistente doganale – da impiegare nel settore tecnico di supporto alle attività dei laboratori chimici;

50 posti – assistente doganale – da impiegare nel settore tecnico di supporto alle attività di accertamento in ambito accise;

20 posti – assistente doganale – da impiegare nel settore tecnico di supporto alle attività informatiche;

15 posti – assistente doganale – da adibire alle mansioni di meccanico;

5 posti – assistente doganale addetto ai servizi di mensa e refezione.

Requisiti

Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: