Agenzia delle Dogane assume: come partecipare ai bandi di concorso

Lo sblocco delle assunzioni nella Pubblica amministrazione vedrà la copertura di 5mila nuovi posti di lavoro per gli anni 2019, 2020 e 2021, in primis per garantire il turn over del personale che andrà in pensione.

Le nuove assunzioni riguardano laureati e diplomati, e avverranno tramite scorrimento di vecchie graduatorie e nuovi concorsi, oltre alla trasformazione da part time e full time dei dipendenti già assunti.

I BANDI – Tra i primi bandi pubblicati per l’assunzione di nuovo personale, c’è quello dell’Agenzia delle Dogane che è alla ricerca di più di cento persone da inserire nelle diverse sedi dell’ente.

In particolare:

20 posti nel profilo professionale di seconda area, fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta;

50 posti nel profilo professionale di chimico, terza area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

40 posti nel profilo professionale di terza area, fascia retributiva F1, presso la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta.

COME PARTECIPARE – Tutti i candidati possono inoltrare la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica all’indirizzo adm.software-ales.it entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando.

Le prove saranno tre: una prova selettiva (consistente in un test a risposta multipla); una prova scritta e un colloquio orale mirato ad accertare la preparazione, le attitudini e la conoscenza del candidato delle materie oggetto della prova scritta, della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.