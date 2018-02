Accordo Confindustria-sindacati su contratti. Furlan: “Piano sviluppo sistema Paese”

(Teleborsa) – Accordo fra Confindustria e sindacati sui contratti e per una nuova stagione delle relazioni industriali. Lo annunciano le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil, precisando che l’accordo con i rappresentanti dell’organizzazione datoriale è stato siglato nella notte.

Il confronto verteva sui “contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva”e l’accordo raggiunto è stato siglato e condiviso dai tre Segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e dal Presidente di Confindustria. Per l’ok definitivo, la parola passa adesso agli organismi delle rispettive organizzazioni.

La Segretaria della Cisl Annamaria Furlan su Twitter ha definito l’accordo con Confindustria “un vero piano di sviluppo per il sistema Paese” aggiungendo che l’accordo introduce un “nuovo modello di relazioni industriali partecipative e stabili per alzare la produttività, con più salari, più formazione, più competenze per i lavoratori”. Alla radio ha poi espresso “grande soddisfazione”, parlando di “risultato innovativo”.