8 regole per star bene in ufficio

La vita professionale può essere fonte di stress se non gestita nel modo corretto. Basta avere qualche accorgimento però, e le cose migliorano di colpo: a dirlo è Michael Page, di PageGroup. L’uomo, che si occupa di selezionare professionisti qualificati nel middle e top management, ha stilato una lista di otto regole per star bene in ufficio. Ecco quali sono.

Attenzione a ciò che ci circonda. Cercate di personalizzare la vostra scrivania o, se ne avete uno, il vostro ufficio. Vi sembrerà di stare in un ambiente più familiare e adatto a voi, e lavorare sarà così più piacevole. Una tazza per bere il caffè, piante, lavagne, la foto del vostro gatto, del partner, o dei vostri bambini, un antistress: fate dell’ufficio la vostra confort zone.

Gestire il tempo. Cercate di organizzare la giornata segnando le scadenze da rispettare. Potete usare una lavagna per gli appunti, o una semplice agenda da scrivania.

Trovare l’equilibrio. Ossia, capite quali sono i vostri limiti. Non riducetevi all’ultimo con il lavoro da svolgere, ma distribuitelo durante l’arco della settimana. Un piccolo sforzo, che apporterà un gran beneficio nella vostra vita.

Ricordarsi della pausa. Se il lavoro è importante, lo è anche il break. Specialmente se lavorate al computer, assicuratevi ogni tanto di alzare lo sguardo dal pc: prendete un caffè, parlate con i colleghi, fate una passeggiata dopo pranzo. Insomma, trovate un po’ di tempo per voi.

Parlare con colleghi. A proposito di relazioni, costruitene di solide in ufficio. Avere qualcuno con cui parlare, soprattutto in caso di problemi sul lavoro, è un solido gancio cui aggrapparsi quando le cose non vanno sempre bene. Chiedere un parere non è segno di debolezza, ma un ‘opportunità per crescere e confrontarsi.

Farsi guidare dalla passione. Certo, non è semplice amare tutto ciò che si fa, soprattutto quando si deve lavorare. Mantenere un’attitudine positiva però, è davvero di grande aiuto, sia a livello professionale sia di qualità della vita di tutti i giorni.

Lavorare da remoto. Se il vostro capo ve lo permette, chiedete di lavorare da casa almeno un giorno o qualche ora a settimana. In questo modo è più semplice staccare dalla routine dell’ufficio, vi rilasserete e vi sembrerà di aver preso una boccata d’aria fresca.

Assumere una posizione corretta. Che poi è uno dei consigli che si danno sin da quando si comincia la scuola. Una postura sbagliata crea molti problemi alla schiena, e lavorare con i dolori non è il massimo. Rimanete dritti, con i piedi poggiati sul pavimento e gli avambracci paralleli. Starete subito meglio.