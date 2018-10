17 modi per rovinarsi la salute in ufficio (secondo la scienza)

editato in: da

Ignari di quanto possa accadere, i dipendenti che lavorano in ufficio corrono rischi ogni giorno. Ecco i 17 pericoli più comuni stando dietro una scrivania.

Il lavoro in ufficio non è di certo tra i più pericolosi al mondo. Detto ciò, restare buona parte del giorno seduti tra quattro mura o in un cubicolo, aggrappati alla propria scrivania, può avere delle serie conseguenze per la propria salute.

I rischi corsi sono svariati ma ecco i principali 17 cui prestare particolarmente attenzione: