TEDxMilano, la nostra intervista ad Alberto Diaspro

Alberto Diaspro è Direttore di Nanofisica e del Nikon Imaging Center all’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e Professore Ordinario di Fisica applicata presso l’ Università di Genova.

Ha pubblicato oltre 300 articoli su riviste internazionali e 6 libri con oltre 11000 citazioni. Il suo gruppo di ricerca è leader mondiale in nanoscopia ottica e biofisica alla nanoscala. Ha ricevuto l’Emily M. Gray Award per i contributi internazionali alla formazione in biofisica ed è Presidente del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza.

Alberto Diaspro ha partecipato all’edizione 2019 di TEDxMilano, preparando uno speech sul tema “CambiaMenti”: ecco la nostra videointervista.