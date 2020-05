Dl Liquidità non decolla, banche nel mirino: cosa non funziona?

Presentato come una “potenza di fuoco” a disposizione delle imprese, il Dl Liquidità, nel passaggio dalla teoria alla pratica, sta incontrando più di qualche ostacolo. “ È innegabile che gli effetti del Dl liquidità scontano l’atteggiamento di alcuni istituti bancari che non stanno collaborando come dovrebbero e come potrebbero nell’erogazione dei finanziamenti alle imprese” . A dirlo, meno di 48 ore fa, a chiare lettere il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, interrogato al Senato circa le misure messe in campo per aiutare i settori produttivi colpiti dall’emergenza coronavirus.

“Sento di poter dire che, alla prova dei fatti, è piuttosto azzardato affermare che non viene fatta istruttoria , da istituto a istituto di credito oltre all’ allegato 4 per la garanzia e la domanda, quasi tutte le banche chiedono di allegare dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA con ricevuta dell’invio effettuato, e per le SRL il bilancio depositato con ricevuta, e qualora i dati del 2019 risultassero migliorativi rispetto al 2018, per le srl non basterebbe la dichiarazione IVA inviata, ma si richiederebbe anche il bilancio depositato con ricevuta. Basti pensare che l’Ente garante, chiede le ricevute dell’invio delle dichiarazioni, quando basterebbe la dichiarazione fiscale scaricata dal cassetto fiscale che contiene ai margini il protocollo di invio. Inutile dire come in questi momenti sarebbe opportuno snellire tutta questa burocrazia”.