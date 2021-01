editato in: da

Xiaomi Italia ha annunciato che il suo Mi Watch sarà disponibile anche nel nostro Paese, ordinabile direttamente su Amazon. Una buona notizia per il mercato italiano, che accoglie quindi il prodotto del colosso cinese dopo tre mesi dalla presentazione ufficiale. Sarà acquistabile in promozione per 24 ore, come comunicato dalla stessa azienda: una vera e propria occasione da cogliere al volo per chi aveva già pensato di acquistarlo.

Xiaomi Mi Watch disponibile in Italia: quando arriva e quanto costa

Xiaomi Mi Watch sarà disponibile su Amazon dal 15 gennaio. Il prezzo di listino è di 129,99 euro, ma per le prime 24 ore sarà ribassato: il costo per il Mi Watch scenderà infatti a 99,99 euro. Difficile pensare a un flop dal punto di vista delle vendite, dato che lo smartwatch di Xiaomi arriva sul mercato come uno dei dispositivi da polso più interessanti nella sua fascia di prezzo.

Facile pensare che possa esserci la corsa all’acquisto, per questo è bene sottolineare che il Mi Watch non sarà disponibile solamente su Amazon, ma anche sul sito ufficiale di Xiaomi, ossia Mi.com.

Xiaomi Mi Watch disponibile in Italia: le caratteristiche

Xiaomi Mi Watch non è pacchiano, anzi, il suo è un design decisamente sobrio e pulito. Il display AMOLED misura 1,39″ e presenta una luminosità massima di 450 nit. Sul retro e all’interno della scocca ha diversi sensori: dal GPS, a quello per la luminosità, senza dimenticare il barometro, il giroscopio, l’accelerometro e ovviamente il sensore per il battito cardiaco PPG.

Grazie a quest’ultimo, tra le altre cose, è possibile registrare i livelli di saturazione dell’ossigeno del sangue (SpO2). Non è assolutamente secondaria l’aggiunta delle funzionalità smart, in particolare il tracciamento del sonno e delle attività sportive. Buone notizie anche dal punto di vista dell’autonomia, dato che la batteria dura fino a 16 giorni con una singola ricarica (che richiede al massimo due ore).

Mi Watch supporta ben 117 attività diverse ed è dotato di un tasto dedicato per avviare la modalità Sport. Non manca ovviamente l’impermeabilità: resiste fino a 5 atmosfere e 50 metri di profondità. Lo schermo è protetto da vetro temperato 2.5D e il suo rivestimento evita il formarsi di impronte.