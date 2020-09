Vaccino antinfluenzale anche nelle farmacie: ma è già caos

editato in: da

Il fatto che il Covid–19 e l’influenza stagionale abbiano sintomi simili, se non identici, è il grande problema che allarma i medici e le strutture sanitarie, oltre ovviamente ai cittadini. Per questo motivo, i vaccini contro l’influenza ordinati dalle Regioni quest’anno sono tantissimi: 16,7 milioni. Un incremento notevole rispetto al 2019, quando invece ne erano stati chiesti 10 milioni. E ancora non sono partite le campagne delle Asl e delle Regioni.

Vaccini, la richiesta dei farmacisti e delle Regioni allo Stato

Il problema ricade anche sulle farmacie, dato che tutte le dosi disponibili sono state destinate al servizio pubblico. Un nodo da sciogliere, dato che è in farmacia si rivolgono coloro che non ricevono il vaccino gratuitamente dall’Asl attraverso il proprio medico di famiglia.

Nell’ultima conferenza Stato-Regioni, però, il problema non è stato risolto. La soluzione adottata, ossia il destinare l’1,5% dei vaccini ai privati, non soddisfa Federfarma e Assofarm: quella percentuale equivale a circa 250 mila dosi, i farmacisti ne chiedono circa 1 milione e mezzo (a fronte degli 800 mila acquistati nel 2019). E il presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, sottolinea come effettivamente quest’anno la vaccinazione aiuterà, come non mai, il sistema sanitario in caso di una seconda ondata.

Vaccini, cosa dice il vademecum del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, a giugno, ha diffuso una circolare con le regole della nuova campagna vaccinale. Nel vademecum, viene evidenziato come le Regioni quest’anno abbiano acquistato 16,7 milioni dosi (alcune sarebbero disponibili ad aumentare la loro quota). Ma non solo. Questi i punti salienti: