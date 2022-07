Tv Philips, Metz ed LG ad un prezzo unico: come acquistarle su Amazon

Per il primo anno nella sua storia, Amazon ha deciso di dedicare ben due giornate al Prime Day con migliaia di super offerte su tantissimi prodotti in vendita. Quest’anno infatti il tradizionale appuntamento con gli sconti raddoppia: la multinazionale statunitense numero uno al mondo per le vendite online propone per il 12 e 13 luglio una vasta gamma di articoli ribassati ad un prezzo davvero speciale.

Come avere gratis i maxi sconti del Prime Day su Amazon

L’unico prerequisito necessario per usufruire dei maxi sconti promossi dall’azienda leader nell’e-commerce è quello di essere iscritti ad Amazon Prime, il servizio che permette di ricevere spedizioni illimitate in un giorno per oltre 2 milioni di prodotti. Per tutti gli altri presenti del vastissimo catalogo dell’azienda i tempi sono comunque compresi tra i 2 e i 3 giorni. Ma non è tutto: l’iscrizione al programma Prime permette anche di ricevere in anteprima le offerte lampo di Amazon, che riserva ai suoi abbonati l’accesso anticipato per questa tipologia di promozioni.

Se non siete già clienti di Amazon Prime, potete iscrivervi gratis cliccando qui. I nuovi clienti possono beneficiare del servizio per 30 giorni senza alcun costo, con la facoltà di tornare indietro in ogni momento. Al termine del mese l’abbonamento si rinnova automaticamente a soli 36 euro all’anno oppure a 3,99 euro al mese, in base al piano scelto. I vantaggi sono gli stessi, cambia solo l’intervallo di addebito.

Gli sconti Prime Day sui servizi Amazon: Audible, Gaming, Video

Prima di guardare assieme gli esclusivi notebook e pc di Amazon scontati a dei prezzi davvero incredibili, vi segnaliamo le super offerte per i servizi della compagnia di Jeff Bezos.

Amazon Audible . Stiamo parlando dell’app più scaricata per ascoltare migliaia di audiolibri e podcast. E’ possibile usufruire del periodo di prova gratuito di cui vi abbiamo parlato qui, oppure della maxi offerta dei Prime Day: solo 2,95 euro al mese per 6 mesi invece di 9,99 euro. Un’ottima soluzione per stare in compagnia di questi podcast, i migliori dell’estate.

. Stiamo parlando dell’app più scaricata per ascoltare migliaia di audiolibri e podcast. E’ possibile usufruire del periodo di prova gratuito di cui vi abbiamo parlato qui, oppure della maxi offerta dei Prime Day: solo 2,95 euro al mese per 6 mesi invece di 9,99 euro. Un’ottima soluzione per stare in compagnia di questi podcast, i migliori dell’estate. Prime Gaming . La piattaforma per i videogiocatori di Amazon in questi due giorni permetterà agli abbonati di scaricare alcuni titoli gratuitamente. Tra questi ce ne sono tre della saga di Star Wars, l’edizione leggendaria di Mass Effect, il classico Metal Slug 2 e Need for Speed Heat.

. La piattaforma per i videogiocatori di Amazon in questi due giorni permetterà agli abbonati di scaricare alcuni titoli gratuitamente. Tra questi ce ne sono tre della saga di Star Wars, l’edizione leggendaria di Mass Effect, il classico Metal Slug 2 e Need for Speed Heat. Prime Video. Si tratta dell’esclusivo servizio in streaming che offre contenuti originali, le ultime uscite cinematografiche e i grandi classici: tra il 12 e il 13 luglio si arricchisce con tante offerte sui nuovi blockbuster in esclusiva.

Amazon Prime Day con i prodotti Metz, Philips ed LG: ecco i migliori televisori a prezzi super scontati

Tra le tantissime offerte esclusive promosse da Amazon in occasione del Prime Day ce ne sono alcune davvero imperdibili per gli appassionati di tv: stiamo parlando dei prodotti Metz, Philips ed LG con diverse tipologie di televisori acquistabili ad un costo mai visto prima.

Una promozione assolutamente irripetibile è quella riservata alla Smart TV versione 2022 della Metz, acquistabile al prezzo di 159 euro, con un maxi sconto del 33%, il più importante per questa tipologia di prodotti. Oltre allo schermo LED Full HD e uno schermo da 32 pollici (per un totale di 81 cm di superficie), possiede anche il programma Google Assistant e il sistema integrato per la generazione della rete Wi-Fi.

Amazon propone anche la TV LED Pixel plus della Philips, uno degli articoli più venduti in assoluto grazie al suo modico prezzo: con uno sconto che raggiunge il 30%, questo prodotto dotato di schermo HD da 32 pollici, entrate HDMI e USB e il comodissimo supporto da tavolo incluso è ordinabile a soli 139 euro, il prezzo più basso dell’intera gamma.

Anche Lg aderisce ai Prime Day e lo fa promuovendo uno sconto davvero mozzafiato per quello che – ad oggi – rappresenta uno dei prodotti più acquistati al mondo per questa categoria: la Smart TV 50QNED816QA del 2022 da ben 50 pollici, con processore alfa7 Gen 5, il programma Google Assistant, Alexa e il sistema integrato per la generazione della rete Wi-Fi. Uno strumento unico e inimitabile per gli amanti della tv in casa, acquistabile al prezzo di soli 699 euro.

Non solo tv: per il Prime Day nuove maxi offerte Amazon riservate agli abbonati

Se siete alla ricerca di uno schermo grande che garantisca una visuale del tutto unica, Amazon consiglia di affiancare alla propria tv il nuovissimo Sony MHC-V02 Sistema audio All in One con JET BASS BOOSTER, Effetti Luminosi, Lettore CD, Bluetooth, USB, ordinabile al prezzo di 130 euro (anziché 230 euro, con un incredibile sconto del 43%) e perfetto per chi è alla ricerca di un’esperienza mozzafiato comodamente seduto sul proprio divano di casa.

Infine, per completare il pacchetto e godersi al massimo la propria tv, c’è un’offerta davvero unica sempre della Philips che riguarda le Cuffie UH201BK/00 con cavo di oltre un metro di lunghezza, acquistabili a soli 13,49 euro, con uno sconto che arriva al 33%.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.