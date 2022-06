Torna l’Amazon Prime Day: finalmente svelate le date dei maxi sconti

Ecco finalmente svelate le date tanto attese dell’Amazon Prime Day, l’evento annuale di Amazon dedicato ai clienti Amazon Prime con tantissime offerte su prodotti must-have. Due giornali di maxi sconti speciali su migliaia di prodotti, durante i quali si potranno acquistare prodotti di grandi marchi nazionali e di partner di vendita, incluse molte piccole e medie imprese.

Dalla moda all’elettronica passando per giochi e articoli per la casa, saranno davvero infinite le possibilità per trovare quell’oggetto che tanto cercavamo a un prezzo extra conveniente. E una speciale vetrina dedicata alle PMI italiane.

“Con le piccole e medie imprese e i brand nazionali che i nostri clienti amano e di cui si fidano, siamo entusiasti di garantire le nostre migliori offerte Prime Day a un numero ancora maggiore di clienti in tutto il mondo” ha dichiarato Jamil Ghani, Vice Presidente di Amazon Prime.

Quest’anno poi sarà ancora più semplice per i clienti Amazon Prime trovare le migliori offerte grazie ai consigli personalizzati e ai promemoria di Alexa. Comprare, risparmiare e sfruttare al meglio il Prime Day non è mai stato così facile.

Cos’è Amazon Prime, quali vantaggi e quanto costa

Amazon Prime è stato creato per offrire consegne illimitate senza costi aggiuntivi in 1 giorno su milioni di prodotti, consegne nel weekend in aree selezionate e consegne programmate a prezzi vantaggiosi. Oltre 200 milioni di clienti Amazon Prime nel mondo beneficiano dei numerosi vantaggi a loro riservati, incluso il meglio dello shopping e dell’intrattenimento.

I clienti Amazon Prime in Italia possono usufruire dell’accesso illimitato a film e serie di TV con Prime Video, di più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, di contenuti in-game e giochi, ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming, dell’accesso al Prime Day e molto di più.

I clienti Amazon Prime possono ritirare e restituire i propri ordini con Amazon Hub, un servizio click and collect, senza costi aggiuntivi.

I clienti Amazon Prime di Milano, Roma, Torino, Bergamo e Bologna possono inoltre usufruire della consegna in giornata, in finestre di 2 ore, per prodotti alimentari, di grandi marchi e di uso quotidiano, disponibili su Amazon Fresh, U2 e Pam PANORAMA su Amazon.it, a prezzi convenienti.

L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile a 36 euro all’anno o 3,99 euro al mese e prevede un periodo di uso gratuito di 30 giorni per i nuovi iscritti. Ci si può iscrivere su amazon.it/prime.

Gli studenti universitari posso iscriversi a Prime Student con il 50% di sconto sull’abbonamento annuale a Amazon Prime, con un periodo di uso senza costi aggiuntivi di 90 giorni su amazon.it/joinstudent.

Inoltre, grazie a Business Prime, i clienti Amazon Business, tra cui piccole imprese, grandi multinazionali, così come organizzazioni no profit e governative, possono usufruire di spedizioni Prime illimitate, veloci e senza costi aggiuntivi e di altri vantaggi esclusivi. Business Prime è disponibile a partire da 36 euro all’anno (IVA esclusa) per l’utilizzo fino a 3 utenti, come componente aggiuntivo per i clienti con Amazon Prime sul proprio account personale, o a 100 euro all’anno per l’utilizzo fino a 10 utenti. Maggiori informazioni qui: amazon.it/businessprime.

Quand’è l’Amazon Prime Day 2022

L’Amazon Prime Day si svolge martedì 12 e mercoledì 13 luglio. Le 48 ore di offerte no stop inizieranno a mezzanotte del 12 luglio e dureranno fino al 13 luglio per i clienti Amazon Prime in moltissimi Paesi in tutto il mondo.

Oltre all’Italia, anche in Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Singapore, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti, e per la prima volta anche in Polonia e Svezia. Più tardi in estate, inoltre, Prime Day arriverà anche in India, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti e, per la prima volta, in Egitto.

Preparati in anticipo per il Prime Day

Quest’anno, Amazon ha reso la preparazione al Prime Day più facile e vantaggiosa che mai. I clienti Amazon Prime possono ricevere consigli personalizzati sui prodotti e impostare notifiche e promemoria sulle offerte per prepararsi al meglio.

Ai soli clienti Amazon Prime, inoltre, Amazon offrirà anche un’esperienza gaming esclusiva per festeggiare prima di Prime Day.

Per partecipare i clienti possono iscriversi ad Amazon Prime o iniziare una prova gratuita su www.amazon.it/primeday.

Creare Alert per le offerte con consigli personalizzati

I clienti Amazon Prime potranno semplificare la loro caccia alle offerte grazie alle notifiche relative alle loro ultime ricerche su Amazon e ai prodotti visti recentemente.

Ricevere notifiche da Alexa

Grazie ad Alexa, i clienti Amazon Prime non perdono nessuna offerta. I clienti possono aggiungere prodotti alla loro lista dei desideri o al carrello, o salvarli per dopo e Alexa li avviserà quando le offerte saranno disponibili.

Sintonizzati su Ultimate Crown

Il 10 luglio all’1:00, i clienti Amazon Prime di tutto il mondo potranno sintonizzarsi con l’evento gaming dell’estate – Ultimate Crown – su Twitch.tv/Crown.

I migliori gamer e streamer si sfideranno live da Las Vegas all’Arena HyperX. I clienti Amazon Prime avranno la possibilità di partecipare attraverso le chat live e di vincere premi esclusivi. Per maggiori dettagli, visita amazon.com/crownchannel.

Acquista prima, risparmia di più

Ma attenzione, perché per chi è già iscritto ad Amazon Prime c’è una notizia davvero unica: i clienti Amazon Prime non dovranno aspettare il Prime Day per iniziare il loro shopping super scontato. Solo per clienti Prime le offerte iniziano prima: martedì 21 giugno. Ecco tutte le migliori offerte.

Amazon Fresh

Dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime otterranno 5 euro di sconto con l’acquisto su Amazon Fresh di 5 prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

Vi potete iscrivere qui ad Amazon Fresh.

Amazon Music Unlimited

Dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited potranno accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi, con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

Vi potete iscrivere qui ad Amazon Music Unlimited.

Audible

Dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible o hanno cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi e avere accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall’app o dal sito

Non sarà possibile però utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 euro al mese.

Vi potete iscrivere qui ad Audible.

Kindle Unlimited

A partire dal 21 giugno i clienti Amazon Prime potranno usufruire di 3 mesi di Kindle Unlimited a 0 euro, approfittando così dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo.

Vi potete iscrivere qui a Kindle Unlimited.

Dispositivi Amazon

Dall’1 luglio si può risparmiare fino al 40% sull’acquisto del router Eero mesh WiFi: tutte le offerte qui.

Inoltre, dall’8 luglio saranno disponibili ulteriori offerte per risparmiare fino al 60% su dispositivi Amazon selezionati, inclusi:

Acquistare prodotti delle piccole e medie imprese

Quest’anno supportare le piccole e medie imprese è più facile che mai. Grazie al badge Piccola Impresa, i clienti Amazon Prime potranno scoprire e acquistare ancora più facilmente i prodotti delle piccole e medie imprese all’interno della vetrina Amazon dedicata.

Questo nuovo badge rende facile ai clienti identificare prodotti dei piccoli imprenditori e degli artigiani. Per saperne di più e per acquistare, i clienti possono visitare http://www.amazon.it/pmi.