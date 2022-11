Come risparmiare su abbigliamento sportivo e tech: maxi sconti del Black Friday

Tra i prodotti più cercati online in questa settimana del Black Friday non potevano mancare gli accessori e l’abbigliamento per lo sport. Gli appassionati sanno che per ottenere le performance migliori è necessario investire nell’acquisto della strumentazione adatta. I vestiti non devono essere solo comodi ma anche pensati per aiutare atleti professionisti e amatori a ottenere i risultati migliori, e magari realizzati con innovativi tessuti tecnici.

Per abbattere i costi, è possibile usufruire degli speciali sconti proposti da Amazon in questo periodo, magari approfittando dell’iscrizione gratuita per 30 giorni al programma Amazon Prime, cliccando qua, che permette di non pagare le spese di spedizione e avere a casa in pochissimo tempo, anche in giornata, milioni di articoli venduti dall’e-store più famoso al mondo.

Canotte e magliette tech su Amazon: le migliori offerte

Lo store di Amazon Sport mette a disposizione di tutti i clienti un’ampia scelta di capi realizzati con tessuti realizzati con le ultime tecnologie. Tra i più venduti ci sono le canotte e le t-shirt tecniche che permettono di allontanare il sudore dal corpo e rimangono fresche e asciutte anche durante gli allenamenti più pesanti.

Tra i prodotti più venduti a marchio Amazon ci sono le canotte realizzate in maglia a compressione stretta, che riducono la fatica grazie alla pressione sull’area muscolare centrale e migliora la circolazione del sangue. Il tessuto elasticizzato permette un’eccellente libertà di movimento.

Se siete alla ricerca di un tank top sportivo dovreste optare sempre, oltre a materiali facilmente asciugabili, per capi senza etichette e cuciture piatte. Magari realizzati con materiali sostenibili e ottenuti dal riciclaggio. È il caso delle canotte di Danish Endurance, traspiranti e quick dry, e ricavate utilizzando fino a 10 bottlige di plastica ciascuna.

Su Amazon è possibile trovare, durante il Black Friday (qua tutte le offerte della settimana di offerte folli del negozio digitale), anche importanti sconti sui grandi marchi del fitness. Per vestire comodi, certo, ma alla moda, sfoggiando i loghi più amati dagli sportivi professionisti.

Leggins e pantaloncini tech su Amazon: le migliori offerte

Chi fa sport o ha intenzione di iniziare in grande stile, dovrebbe investire anche nell’acquisto di leggings e pantaloni adatti. Devono essere realizzati in modo da non stringere troppo le gambe e permettere tutti i movimenti, anche i più estremi. Magari con un tessuto morbido e confortevole, possibilmente con tecnologia anti odore, che allontani il sudore dalla pelle e si asciughi velocemente anche durante l’utilizzo.

Sempre più utilizzati anche dai runner, i leggins migliori devono proteggere il corpo dalle temperature estreme. Ma possono diventare anche un accessorio di moda, con l’ampia varietà di colori presente su Amazon. Non guasta poi il fatto che alcuni modelli abbiano delle comode tasche per lo smartphone, il portafoglio o la custodia delle auricolari bluetooth.

E se il vostro obiettivo è ottenere risultati in sala pesi, sullo store online ci sono decine e decine di modelli di pantaloncini che potrebbero fare al caso vostro. Come quelli pensati proprio per la palestra, con tanto di tasche laterali, tasca con zip e anello posteriore per trasportare con comodità l’asciugamano.

Le migliori scarpe per lo sport del Black Friday Amazon

Il prodotto indiscutibilmente più acquistato dagli sportivi durante la settimana del Black Friday sono le scarpe da corsa. Indispensabili per tenere una buona postura ed evitare di affaticare la colonna vertebrale e far lavorare i muscoli in maniera scorretta. Con l’iscrizione ad Amazon Prime, che è possibile effettuare qua a costo zero per il primo mese, è possibile anche provare le scarpe prima di effettuare l’acquisto.

E se il running non è il vostro sport, non temete. Sull’immenso store online si possono trovare centinaia di modelli di scarpe per ogni sport. Addirittura quelle da calcio, con sconti che arrivano oltre il 50%, come nel caso delle Puma King Pro che passano da 99 euro a soli 45 euro.

Per chi ama le sfide fuori porta, i sentieri e le arrampicate, sono necessarie scarpe solide e affidabili. Spesso molto costose. Anche in questo caso è bene approfittare del Black Friday e puntare su prodotti buoni e adatti anche agli sport più estremi, ma confortevoli e rispettosi dell’anatomia del piede e della colonna vertebrale.

Abbigliamento per la neve e gli sport invernali su Amazon

Se state già programmando la settimana bianca nella vostra destinazione montana preferita, dovreste iniziare a valutare di arrivare in quota preparati e protetti dal gelo, indossando abbigliamento termico contro il freddo. Anche in questo caso preferendo capi realizzati con materiali riciclati e anti sudore.

È bene investire poi in una giacca da sci, utile anche in città contro le rigide temperature invernali che potrebbero arrivare dopo il caldo record degli scorsi mesi. Si tratta di un capo spesso costoso, ma irrinunciabile per chi vuole praticare sport invernali. L’occasione giusta per acquistarne uno non può che essere la settimana del Black Friday. Qua su Amazon tutte le offerte che riguardano l’abbigliamento.

E se siete appassionati di tecnologia e volete condividere sui social la riapertura degli impianti sciistici, di cui vi abbiamo parlato qua, sappiate che su Amazon potete trovare un sacco di guanti smart, che proteggono dal freddo ma permettono l’utilizzo dei cellulari e dei dispositivi dotati di touch pad. Un’ottima idea regalo in vista del Natale, tra l’altro.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.