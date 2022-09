Quanto costa Amazon Prime dal 15 settembre 2022: le nuove tariffe

Dal 15 settembre sono scattate le nuove tariffe Amazon Prime. Vero è che c’è stato un lieve aumento dei prezzi, ma a fronte di una offerta ancora più ricca. Con Amazon Prime, il grande vantaggio in primis è che si ricevono sempre spedizioni illimitate in 1 giorno su ben 2 milioni di prodotti, e in 2-3 giorni su molti altri milioni.

Cosa comprende l’abbonamento ad Amazon Prime

Ma non solo. Ecco i principali vantaggi di avere Prime:

consegne illimitate in un giorno su oltre 2 milioni di prodotti

streaming illimitato di film e serie TV su Prime Video

più di 2 milioni di brani da ascoltare ovunque e senza pubblicità con Amazon Music

centinaia di eBook inclusi nel tuo abbonamento Amazon Prime

spazio di archiviazione per le foto illimitato con Amazon Photos

contenuti in-game senza costi aggiuntivi con Twitch Prime.

Amazon Prime, i prezzi

Insomma, davvero un’offerta ricca, che copre le esigenze di tutta la famiglia. Sì, ma quanto costa l’abbonamento? Vediamo nel dettaglio le nuove tariffe:

4,99 euro al mese

49,90 euro l’anno (equivalente a 4,16 euro al mese, con un risparmio del 17%).

Amazon offre sempre la possibilità di iscriversi gratis e utilizzare Amazon Prime per una prova di 30 giorni, senza alcun costo e senza alcun vincolo. Dopo i primi 30 giorni gratuiti, Amazon Prime si rinnova automaticamente, ma potete cancellare cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento, senza alcun costo.

Iscriviti qui ad Amazon Prime senza alcun costo, e fai la prova gratuita per 30 giorni.

Amazon Prime Student

Amazon prevede anche sconti super convenienti per tutti gli studenti. Con il piano Prime Student è possibile infatti accedere a tutti i vantaggi di Prime a un prezzo assolutamente vantaggioso:

Le tariffe di iscrizione a Prime Student sono:

2,49 euro al mese

24,95 euro all’anno

Potete annullare l’iscrizione ad Amazon Prime nella pagina “La tua iscrizione ad Amazon Prime”. E c’è di più: se non avete effettuato un ordine idoneo ad Amazon Prime o non avete utilizzato i vantaggi Prime, avete diritto a un rimborso completo del periodo di iscrizione in corso.

Ricordiamo anche per le aziende sono previsti piani speciali, li potete trovare qui.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.