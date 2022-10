Prime Day, i nuovi dispositivi Amazon super scontati: tutte le offerte

Finalmente l’attesa è finita. E’ partito il Prime Day di ottobre 2022, che dura per ben due giorni. L’Amazon Prime Day si svolge in contemporanea in 15 Paesi: oltre all’Italia, in Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Un evento pensato già in vista del Natale, per trovare il regalo perfetto con largo anticipo, e risparmiando parecchio. Il nuovo evento di 48 ore garantisce ai clienti Prime l’accesso anticipato ad offerte esclusive dei migliori marchi.

Qui tutti i vantaggi di iscriversi a Prime adesso e quanto costa.

Le offerte sono disponibili in moltissime categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon. Amazon ha da poco lanciato sul mercato tutta una serie di nuovi dispositivi smart per la persona e la casa.

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, cliccate qui per iniziare la vostra prova gratuita di 30 giorni su www.amazon.it/prime.

Ecco tutte le novità targate Amazon, che potete acquistare durante il Prime Day a prezzi scontatissimi.

Kindle Scribe: con schermo da 10,2’’, a 300 ppi e antiriflesso, con tecnologia Paperwhite, Kindle Scribe è perfetto per leggere e scrivere, anche alla luce diretta del sole. L’ampio schermo offre molto spazio per prendere appunti e annotare idee: potete personalizzare la dimensione dei caratteri e l’ampiezza dei margini per una migliore lettura. Con Kindle Scribe Amazon ha ricreato la sensazione di scrittura su carta: dalla presa naturale della penna al suono che si sente quando si scrive. Fantastico.

Kindle Paperwhite (16 GB): Kindle Paperwhite è sottile, leggero e facile da trasportare, così potete godervi i vostri libri preferiti in qualsiasi momento. Con il caratteristico schermo antiriflesso da 300 ppi di Paperwhite, ora più luminoso del 10% alla massima luminosità rispetto alla generazione precedente, potete leggere in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, una singola carica della batteria tramite USB-C dura fino a 10 settimane.

Fire Tv Cube: Fire TV Cube è il lettore multimediale per lo streaming più veloce di sempre, due volte più potente di Fire TV Stick 4K Max. Grazie al nuovo processore octa-core da 2,0 GHz, potete avviare e navigare rapidamente tra le app. Il supporto Wi-Fi 6E incluso offre uno streaming fluido, mentre gli ingressi aggiuntivi permettono di collegare altri dispositivi e controllarli con la voce.

Echo Studio: Echo Studio è l’unico altoparlante Echo Amazon che crea un campo sonoro immersivo e tridimensionale, che vi avvolge con un audio di qualità super professionale da qualsiasi direzione. Inoltre, potete chiedere ad Alexa di impostare una sveglia, controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili, farvi dire le previsioni del tempo, riprodurre un brano e molto altro. Scoprite di più su Alexa qui.

Echo Dot (5a generazione): Echo Dot è l’altoparlante intelligente Amazon con un design elegante e un audio migliorato, per un suono ricco in tutta la casa. Con Echo Dot potete organizzarvi con l’aiuto di Alexa e controllare i dispositivi per Casa Intelligente compatibili.

Echo Dot (5a generazione) con orologio: anche il display LED è migliorato, e mostra l’ora, il meteo, i titoli delle canzoni che volete ascoltare e molto altro.

Echo Dot (5a generazione) con orologio e Alexa: con orologio e Alexa già integrati.

Ring Spotlight Cam Pro Battery: Ring Spotlight Cam Pro Battery è la videocamera Amazon con faretti, dotata di video Full HDR e Audio+. I faretti vengono attivati dal movimento e da una sirena di sicurezza, per una protezione di qualità professionale per gli ambienti esterni di casa.

Ring Spotlight Cam Plus Battery: grazie alla visione notturna a colori, le zone di movimento personalizzabili e la sirena di sicurezza, Spotlight Cam Plus è la protezione a cui affidarsi per i punti ciechi all’esterno di casa.

Echo Show 15: Echo Show 15 è uno schermo intelligente per rivoluzionare l’organizzazione e l’intrattenimento in casa. Personalizzato, così nessuno potrà perdere di vista gli impegni dell’intera famiglia. Potete anche montare il dispositivo a parete o con una base di supporto (venduta separatamente), in verticale o orizzontale.

Tablet HD 8: schermo brillante, rapido e reattivo, lo schermo HD da 8’’ del nuovo tablet Amazon è realizzato in vetro alluminosilicato rinforzato. Inoltre, il processore hexa-core offre prestazioni più reattive: è il 30% più rapido rispetto alla generazione precedente. Ideale da portare sempre con sé, grazie alle 13 ore di durata della batteria, potete guardare contenuti in streaming e scaricare video, musica e libri tutto il giorno. Potete scegliere tra 32 o 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD). Il design di Fire HD 8 è più sottile e leggero rispetto alla generazione precedente. Con ingresso USB-C, per una facile ricarica.

Telecomando vocale Alexa – Fire Tv: il telecomando che non potrete mai perdere: basterà dire “Alexa, trova il mio telecomando” a un qualsiasi dispositivo Amazon con Alexa, ai dispositivi con integrazione Alexa oppure tramite l’app Alexa o l’app Fire TV, e il telecomando emetterà un suono tramite l’altoparlante integrato, così lo potrete ritrovare subito. Si illumina al buio e ha due pulsanti personalizzabili che permettono di accedere rapidamente alle app e ai canali che preferite. In alternativa, assegnate voi a questi pulsanti i comandi di Alexa che utilizzate di più: per accendere le luci intelligenti compatibili, controllare il meteo o guardare la videocamera Ring. Facile, alla portata di tutti.

