Prime Day, Amazon lancia le Esperienze: tutti gli eventi da non perdere

Non solo oggetti da comprare, ma anche esperienze da vivere. Una delle grandi novità dell’Amazon Prime Day 2022 in programma il 12 e 13 luglio sono proprio le esperienze esclusive. In occasione del Prime Day Amazon riserva infatti a tutti i suoi clienti Prime tante esperienze uniche tutte da vivere.

Sarà possibile acquistare un evento particolare in compagnia di artisti, VIP, influencer e personaggi dell’eccellenza Made in Italy. Gli eventi si svolgeranno tra luglio e ottobre.

Come funzionano le Esperienze Prime Day

Possono accedere alle Esperienze Prime Day tutti gli iscritti a Prime o coloro che sottoscrivono l’abbonamento Prime Day, che nel primo mese è in prova e gratuito.

Le Esperienze Prime Day sono disponibili in numero limitato, fino al numero massimo previsto per ciascuna offerta, e sono limitate ad un solo cliente e account.

Il reso del prodotto associato all’Esperienza Prime Day comporta automaticamente anche l’esclusione dalla partecipazione all’Esperienza e in caso di mancata partecipazione all’Esperienza non è previsto il rimborso.

L’acquisto è riservato ai maggiorenni. I minorenni che partecipano alle esperienze devono essere accompagnati da un adulto. Le spese di trasporto e qualsiasi altro costo aggiuntivo sono interamente a carico degli acquirenti.

Qui trovate tutte le promozioni e gli sconti già attivi, in attesa del Prime Day.

L’elenco delle Esperienze

Ecco qui qualche esempio:

live showcase a Milano con Jack Savoretti, per vivere un’esperienza musicale esclusiva con il cantautore italo-inglese

live showcase a Milano con Sissi, una delle protagoniste più amate della ventunesima edizione di “Amici”

meet & greet a Milano in collaborazione con Sony Music con Luca D’Alessio, in arte LDA, uno dei primi allievi della scuola di “Amici” ad aver vinto un disco di platino con l’inedito “Quello che fa male”

concerto, backstage meet & greet con Il Pagante, per partecipare a una delle date del loro Summer Tour 2022

evento di lancio della terza stagione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo” a Milano, in compagnia del cast che include Luca Argentero, Cristina Marino, Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo (The Jackal), Rkomi e Irama

“Chi arriva Prime?” – Gara di Go-kart con Riccardo Dose, youtuber, instagrammer, attore e cantante che ha fatto dell’ironia la chiave del suo successo

aperisushi con Angelica Massera al Ristorante La Botte di Ferro Fish & Sushi di Grottaferrata (Roma), dove gustare dell’ottimo sushi e creare un contenuto video personalizzato con la celebre presentatrice, attrice, comica e imitatrice

serata di binge watching della serie Amazon Original “The Marvelous Mrs. Maisel” con Emma Galeotti a Milano

esperienza marocchina con showcooking esclusivo e degustazione di specialità marocchine presso il Riad Majorelle Bistrot di Milano in compagnia di Mohamed Ismail Bayed, in arte Momo, content creator, autore, attore e podcaster

torneo di padel con Rudy Zerbi e Alexa al Padel Club Tolcinasco (MI)

percorso alla scoperta delle erbe officinali a Sprea (VR) con Erbecedario, piccola azienda italiana che produce rimedi naturali e prodotti erboristici, con soggiorno e cena presso Tenuta Le Cave a Tregnago (VR)

laboratorio per apprendere i segreti dell’arte orafa a Bassano del Grappa (VI) con Forme di Lucchetta, azienda familiare leader nella gioielleria in oro, con soggiorno e cena presso l’Hotel Ca’ Sette di Bassano del Grappa

week-end di gusto tra le eccellenze emiliane con Emilia Food Love, per vivere un percorso di piaceri e sensazioni indimenticabili nella Food Valley

volo in elicottero sulle terre del Barolo con passeggiata tra i vigneti, light lunch e degustazione di vino locale presso la Cascina Lo Zoccolaio a Barolo (CN)

biglietti in area VIP allo stadio Maradona per assistere ad una partita di campionato del Napoli.

Qui trovate la pagina dedicata all’Amazon Prime Day 2022 e qui la pagina in cui iscriversi ad Amazon Prime.

Ricordiamo anche che per questo Prime Day è possibile pagare a rate (qui trovate tutte le info su come fare).

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.