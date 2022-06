Prime Day Amazon: come ottenere più sconti, e prima degli altri

Come molti di voi già sapranno, Amazon ha svelato le date dell’ Amazon Prime Day 2022, l’evento annuale dedicato ai clienti Amazon Prime con tantissime offerte su prodotti must-have. Due giornate di maxi sconti speciali su migliaia di prodotti, durante i quali si potranno acquistare prodotti di grandi marchi nazionali e di partner di vendita, incluse molte piccole e medie imprese italiane.

L’Amazon Prime Day 2022 si svolge martedì 12 e mercoledì 13 luglio. Quest’anno, Amazon ha reso la preparazione al Prime Day ancora più facile e vantaggiosa che mai. Come? I clienti Amazon Prime possono infatti ricevere consigli personalizzati sui prodotti e impostare notifiche e promemoria sulle offerte per prepararsi al meglio.

Ai soli clienti Amazon Prime, inoltre, Amazon offrirà anche un’esperienza gaming esclusiva per festeggiare prima di Prime Day.

Per partecipare i clienti possono iscriversi ad Amazon Prime o iniziare una prova gratuita su www.amazon.it/primeday. Ma vediamo nel dettaglio tutti i vantaggi e come arrivare agli sconti prima degli altri ed essere certi di non perdersi nemmeno un’offerta.

Qui tutti i vantaggi di iscriversi a Prime.

Creare alert per le offerte preferite, con consigli personalizzati

Prima di tutto, i clienti Amazon Prime possono scovare tutte le migliori offerte nei settori che più interessano grazie alle notifiche relative alle loro ultime ricerche su Amazon e ai prodotti visti recentemente.

Infatti, è possibile impostare degli avvisi sulle offerte che più vi interessano. Per farlo basta scaricare l’app di Amazon, fare tap sulle tre linee in basso a destra, swipe verso il basso, cliccare su “Impostazioni”, “Notifiche” e infine attivare l’opzione “Offerte che segui o in lista d’attesa”.

Quando trovate un’offerta non ancora attiva su cui volete restare aggiornati cosa fare? Semplicissimo: basta seguirla. Così riceverete una notifica sullo smartphone non appena l’offerta verrà riattivata.

Ricevere notifiche da Alexa

Grazie ad Alexa, i clienti Amazon Prime non perdono nessuna offerta.

I clienti possono infatti anche aggiungere prodotti alla loro lista dei desideri o al carrello, o salvarli per dopo: Alexa vi avviserà quando le offerte saranno disponibili.

Partecipare all’evento gaming dell’estate

E c’è di più. Il 10 luglio all’1:00 i clienti Amazon Prime di tutto il mondo potranno sintonizzarsi con l’evento gaming dell’estate – Ultimate Crown – su Twitch.tv/Crown. I migliori gamer e streamer si sfideranno live da Las Vegas all’Arena HyperX.

I clienti Amazon Prime avranno la possibilità di partecipare attraverso le chat live e di vincere premi esclusivi. Per maggiori dettagli: amazon.com/crownchannel.

Per i clienti già iscritti a Prime gli sconti iniziano prima

Chi è già iscritto ad Amazon Prime non deve aspettare il Prime Day per iniziare lo shopping super scontato. Solo per clienti Prime le offerte iniziano infatti prima: martedì 21 giugno.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.