Al via le offerte di Natale Amazon fino al 22 dicembre: sconti fino al 50%

Chiusi da pochissimo sia il Black Friday che il Cyber Monday, su Amazon è già tempo di nuovi sconti tutti pensati ad hoc per i regali di Natale. Secondo i dati di Semrush, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, per il Black Friday Amazon si conferma ancora una volta il retailer più popolare, con in media oltre 160 milioni di click al mese, un vantaggio enorme, 4 volte superiore al secondo classificato Ebay, con quasi 40 milioni di ricerche (seguono, al terzo posto, il comparatore di offerte Trovaprezzi, che raggiunge quasi i 14 milioni, e a sorpresa, al quarto, Aliexpress, shop online cinese che vende una grande varietà di prodotti a costo bassissimo).

Dispositivi Amazon scontati del 50%

Proprio in vista del Natale, su Amazon sono partiti da lunedì 5 dicembre, e fino al 22, sconti imperdibili fino al 50% su milioni di prodotti in ogni categoria, raccolti nella pagina ad hoc dedicata proprio alle Offerte di Natale.

Tra i prodotti più scontati e senz’altro più gettonati tra gli italiani ci sono ad esempio i nuovi dispositivi Amazon, come Echo Dot di 5a generazione, Echo Dot con orologio e anche Echo Dot sia con orologio che con Alexa. Sconti anche per Kindle, Kindle Scribe, Fire, telecomando voce Alexa e molto altro (qui tutti i nuovi dispositivi Amazon per vivere smart).

I prodotti che fanno risparmiare in casa davvero

Tra i regali particolarmente richiesti per questo Natale ci sono senz’altro tutti quelli in grado di farci risparmiare sui consumi di casa, che consentono davvero di abbattere i costi in bolletta di luce e gas a fine mese.

Qualche esempio? Lavatrici intelligenti, pannelli solari plug & play, fornelli a induzione, prese elettriche smart e termostati “furbi” (qui trovate i migliori prodotti scontati per ciascuna di queste selezioni, qui le migliori soluzioni smart per riscaldare casa senza gas, qui le migliori soluzioni per pompe di calore e condizionatori caldo/freddo e qui i migliori prodotti di domotica per consumare meno e meglio).

Pagamento a rate, Made in Italy e buoni regalo Amazon

Per chi non lo sapesse, Amazon offre anche la possibilità di pagare in 5 rate, che per questo tipo di dispositivi può voler dire appena 6 euro al mese.

Se per questo Natale volete comprare italiano, e aiutare anche le nostre piccole e medie imprese, simbolo dell’ossatura economica del nostro Paese, Amazon offre anche la speciale vetrina Made in Italy con migliaia di prodotti e creazioni di artigiani, commercianti e realtà 100% italiane e nuovissime confezioni con cofanetti in versione natalizia.

Inoltre, per un regalo perfetto Amazon offre la possibilità di acquistare proprio i Buoni regalo Amazon da spendere come e quando si vuole sulla piattaforma, o ricariche per acquisti sul altri portali. La novità è che da adesso con i Buoni regalo Amazon si può pagare anche l’abbonamento a Prime (qui tutti i vantaggi per i clienti Prime).

Se non siete ancora iscritti a Prime, potete farlo qui per provare gratuitamente il servizio per 30 giorni, senza costi e senza vincoli.

