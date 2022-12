Il nuovo decoder tv arriva a casa gratis: come fare ad avere il bonus

Dal 21 dicembre è arrivata in tutte le case degli italiani la nuova televisione digitale. In sostanza, ora i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali sono visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione, il cosiddetto HD.

Se non siete sicuri che il vostro televisore sia compatibile, se avete de problemi di ricezione o non vedete più alcuni canali, non è detto che dobbiate cambiare tv o decoder (qui trovate cosa fare per sapere se il vostro apparecchio è compatibile o no, e come risolvere).

Se siete tra coloro che devono per forza comprare un nuovo decoder, invece, perché quello vecchio non va più bene, dovete sapere che potreste avere diritto a un bonus.

Con la legge di bilancio 2022 il Governo aveva infatti stanziato dei fondi ad hoc per agevolare il passaggio verso il nuovo digitale terrestre. In pratica, era stato ampliato il cosiddetto Bonus Tv, rifinanziato con altri 68 milioni di euro. Ma non solo.

Cos’è il Bonus decoder a casa e chi lo può avere

Un’altra novità che il governo Draghi aveva introdotto riguarda l’erogazione di una nuova agevolazione che prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia: il cosiddetto Bonus decoder a casa.

L’agevolazione, nata grazie ad una convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane, è operativa dall’11 aprile e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per poter avere l’aiuto economico è necessario rispettare alcuni requisiti. Il Bonus decoder a casa spetta a:

cittadini di età pari o superiore ai 70 anni e

con una pensione non superiore a 20mila euro annui e

titolari di Canone Rai in regola con i pagamenti.

Come richiedere il Bonus decoder a casa

Se rientrate in queste categorie, potete ricevere anche voi direttamente a casa il vostro decoder gratis. Per averlo è sufficiente fare richiesta, pianificando un appuntamento per la consegna in 3 modi diversi:

attraverso il numero verde 800 776 883, selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei decoder TV [disponibile lun.-ven. 10-18 festivi esclusi], oppure

andando in uno dei quasi 13mila uffici postali presenti in tutta Italia, oppure

cliccando nell’apposito form online, inserendo il proprio codice fiscale e il numero della propria tessera sanitaria (attenzione: codice fiscale e tessera sanitaria non devono essere scadute).

Non possono beneficiare della consegna gratuita del decoder i cittadini che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, abbiano già usufruito del precedente Bonus TV-decoder previsto dal governo e ora terminato.

Ma una buona notizia c’è: l’agevolazione è invece cumulabile con il Bonus rottamazione TV, sia che questo sia stato già erogato sia che si intenda richiederlo successivamente alla domanda per la consegna del decoder.

All’atto della prenotazione, dopo la verifica dei requisiti per ottenere il Bonus tv, potrà essere fissata la data di consegna a casa del decoder. Il decoder viene dato in concessione gratuita dal Ministero e la consegna viene effettuata da un portalettere di Poste Italiane (occhio a segnarvi bene giorno e data concordata, in modo da non rischiare brutte sorprese con finti incaricati che potrebbero sempre darvi fastidio).

Una volta che vi hanno consegnato a casa il decoder gratis, come fare ad usarlo? Se non siete in grado di metterlo in funzione e non avete qualcuno di fiducia a cui rivolgervi, potete ricevere assistenza telefonica per l’installazione e la configurazione chiamando sempre il numero verde 800 776 883, selezionando la sezione relativa all’istallazione dei decoder TV.

I migliori decoder in vendita

Se dovete sostituire il vostro vecchio decoder perché non riceve il nuovo digitale terrestre e purtroppo non avete i requisiti per avere il decoder gratis a casa, non disperate, perché le offerte per risparmiare sono tantissime, anche online.

Per esempio, il Dcolor Decoder DVB-T2 è quello più venduto su Amazon e uno dei più recensiti sull’e-commerce che mette a disposizione importanti sconti in vista dello switch-off.

Non è da meno neanche il Decoder STICK Techmade che permette di collegare il digitale terrestre direttamente dalla porta HDMI della tv senza aver bisogno di un case esterno ingombrante.

Il DVB-T2-‎Dcolor Full HD invece supporta le nuove immagini di alta qualità H265 che è più veloce dell’H264 ed è progettato per nascondersi dietro ogni televisore.

Andando verso decoder più costosi, l’EDISION PICCO T265+ è una delle alternative migliori presenti su Amazon con costi (ancora) contenuti.

Di un’altra categoria economica, invece, il Thomson THS807 che non solo è un ricevitore del digitale, ma si fa anche da satellitare per vedere numerosi canali dell’offerta televisiva.

