La nuova folle mossa di Elon Musk su Twitter

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, continua a sorprendere tutti. La sua ultima trovata è stata quella di farsi buttare fuori (forse) dal consiglio di amministrazione di Twitter dopo essere diventato il principale azionista di maggioranza dell’azienda del social network azzurro. Dietro ci sarebbe un piano per controllare interamente il colosso digitale, come sospettano gli analisti più importanti di Wall Street.

Elon Musk è diventato azionista di maggioranza di Twitter: l’accordo

Andiamo per ordine. Elon Musk, patron di Tesla e SpaceX, ha acquisito il 9,2% delle azioni di Twitter. Giovedì 7 aprile è stato annunciato che il miliardario avrebbe ottenuto un posto nel consiglio di amministrazione.

Il cda del canarino azzurro, composto da 11 persone, avrebbe dovuto accogliere l’imprenditore fino al 2024. A stabilirlo, un accordo con cui il fondatore di PayPal si impegnava a non acquisire più del 14,9% di Twitter.

Elon Musk fuori dal consiglio di amministrazione di Twitter: l’annuncio

Nella tarda serata di domenica 10 aprile è stato Parag Agrawal, amministratore delegato dell’azienda, a comunicare ai suoi 81 milioni di follower che Elon Musk non sarebbe entrato nel consiglio di amministrazione.

Il dirigente ha spiegato che Twitter rimarrà aperto agli spunti comunicati dall’imprenditore e dal resto degli azionisti, ma non ha reso noti i motivi del dietrofront. Non è ancora chiaro se sia stata una decisione del cda stesso o dell’imprenditore. Anche se i sospetti sono ricaduti sui tweet del miliardario.

I tweet al vetriolo di Elon Musk contro Twitter stesso: cosa ha scritto

Da diverso tempo Elon Musk, finito nella polemica anche per la guerra in Ucraina, come spiegato qua, pubblica contenuti che sono letti come critiche più o meno velate al social network stesso. Di recente ha fatto un sondaggio sulla possibilità di inserire il pulsante Modifica anche su Twitter, evidenziando questa grave carenza rispetto ai concorrenti.

Ha poi annunciato, con un’immagine, che avrebbe fatto fuoco e fiamme durante la prima riunione del cda. E ha suggerito di far diventare la sede centrale di San Francisco un rifugio per senzatetto, lasciando intendere la sua inutilità con l’attuale destinazione.

Ma il tweet che ha fatto più discutere è certamente quello in cui elenca i 10 profili più seguiti del canarino azzurro, chiedendosi “Twitter sta morendo?”. I top account del social network, secondo il magnate, pubblicherebbero sempre meno e sempre più raramente.

La cantante Taylor Swift, sesta persona più seguita del pianeta con 90,3 milioni di follower, non pubblica contenuti da tre mesi. Justin Bieber, al secondo posto con 114,3 milioni di follower, invece, ha twittato una volta sola nell’ultimo anno.

Qual è il vero piano di Elon Musk: acquisirà il 100% di Twitter?

In base a quanto si legge nel regolamento aziendale, i membri del cda di Twitter dovrebbero comportarsi sempre nell’interesse dell’azienda. Prescrizione infranta da Elon Musk attraverso i suoi tweet, forse deliberatamente.

Potrebbe essere infatti l’ennesima trovata geniale dell’imprenditore, come il chip nel cervello di cui abbiamo parlato qua. Il miliardario, dopo aver fatto volare in borsa Twitter con l’acquisto delle quote, come spiegato qui, ora potrebbe puntare a un restyling totale del sito.

Infranto l’accordo sulla soglia da non superare, il miliardario è ora libero di acquisire ancora più azioni, e diventare dunque il padrone, de facto, dell’azienda. Distruggendone la gerarchia dall’interno, e magari facendo risorgere dalle cenere il canarino azzurro.