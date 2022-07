Le migliori offerte sugli smartphone grazie ai Prime Day

Tra gli eventi più attesi dell’anno per gli amanti del risparmio c’è il Prime Day, diventato una due giorni di sconti incredibili su Amazon. Sul colosso delle vendite online è possibile acquistare a prezzi stracciati una quantità infinita di prodotti, con offerte però limitate al 12 e al 13 luglio. C’è sempre grande attenzione in particolare per la tecnologia, e soprattutto per gli smartphone, i cui prezzi diventano decisamente più accessibili durante questi eventi.

Come avere gratis i maxi sconti del Prime Day su Amazon

Per usufruire dei saldi di luglio è necessario essere iscritti al programma Amazon Prime. Si tratta del servizio di punta del negozio online più grande del mondo, che consente di ricevere spedizioni illimitate in un giorno per ben 2 milioni di prodotti e tra i due e i tre giorni per la maggior parte del catalogo. L’iscrizione permette anche l’accesso anticipato alle offerte lampo di Amazon.

Se non siete già clienti di Amazon Prime, potete iscrivervi gratis cliccando qui. I nuovi clienti possono beneficiare del servizio per 30 giorni senza alcun costo, con la possibile di disdire l’abbonamento in ogni momento senza penali. Al termine del mese questo si rinnova automaticamente a soli 36 euro ogni 12 mesi oppure a 3,99 euro al mese, in base al piano scelto. Tra le due opzioni cambia solo l’intervallo di addebito e il risparmio con il pacchetto annuale.

I migliori smartphone in offerta su Amazon con i Prime Day

Di seguito alcune delle offerte più convenienti per acquistare uno smartphone su Amazon grazie al Prime Day del 12 e del 13 luglio 2022. Alcuni prezzi rimangono ancora alti, ma su Amazon c’è la possibilità di pagare a rate anche durante gli eventi Prime Day, come spiegato qua.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Tra gli sconti più consistenti c’è quello di ben 400 euro sul Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, il foldable della casa coreana leader del settore. Il prezzo passa dai 1099 euro di listino a soli 699 euro, in calo del 36%. Il telefono Android pieghevole è un must have tanto per i nostalgici quanto per gli appassionati dei design più moderni.

Oppo Find X5 Pro

Sconto consistente, di ben 300 euro, anche per l’Oppo Find X5 Pro, che passa da 1.299 euro a 999 euro. Il top di gamma dell’azienda cinese punta tutto sulla potenza e la fotocamere Hasselblad che permette di fare scatti perfetti anche in condizioni non ottimali.

Xiaomi 11T Pro 5G

Passa da 699,99 euro a 406,90 lo Xiaomi 11T Pro 5G, dotato di tecnologia Cinemagic per “trasformare i momenti quotidiani in magia cinematografica”. La ricarica rapida permette di passare dal 2% al 100% in soli 17 minuti ed essere subito pronti a filmare la prossima storia da pubblicare sui social.

OnePlus 9 Pro 5G

OnePlus si è fatta largo nel settore degli smartphone grazie a dispositivi durevoli e potenti. Anche il OnePlus 9 Pro 5G monta una fotocamere Hasselblad, sviluppata per i fotografi più esigenti. OxygenOS 11 permette un flusso di lavoro fluido e veloce per lavorare e divertirsi in mobilità senza attese. Il prezzo passa da 919 euro a 564,25, con uno sconto di 354,76 euro.

Motorola Edge 20 5G

Nella fascia medio-alta si fa notare invece lo sconto di 180 euro sul Motorola Edge 20 5G, che passa da 579,90 euro a 399,90 euro. È uno degli smartphone più sottili, che punta sulla potenza delle fotocamera e l’autonomia estesa.

Realme GT

Il design affascinante del realme GT, l’assetto da corsa dell’azienda di Shenzhen, può essere acquistato grazie agli sconti del Prime Day a soli 379 euro, con un risparmio di 35 euro sul prezzo di listino.

Apple Watch Series 7

I fan della Apple rimarranno invece delusi scoprendo che non ci sono iPhone in offerta per il Prime Day del 12 e 13 luglio. Tuttavia la mela ha deciso di mettere in saldo gli Apple Watch Series 7 con GPS, con uno sconto di 60 euro. Lo smartwatch di Cupertino è disponibile a soli 379 euro rispetto a 439 euro di listino.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.