Le migliori offerte per il Black Friday Amazon: qui trovi fino al 70% di sconto

Finalmente il Black Friday è arrivato. Anche se moltissimi siti di e-commerce quest’anno hanno iniziato prima gli sconti e le super promozioni collegate al venerdì nero, è oggi, 25 novembre, che si celebra davvero il giorno più atteso dell’anno per fare acquisiti.

Ovunque c’è l’imbarazzo della scelta, e le offerte sono davvero incredibili. Amazon, ancora una volta, batte tutti e registra numeri da capogiro. Sulla piattaforma di Bezos numero uno al mondo sono decine le categorie in cui è possibile acquistare prodotti a prezzi scontatissimi, fino al 70%.

Le offerte proseguiranno fino a lunedì 28 novembre su amazon.it/blackfriday e sulla shopping app di Amazon (potete anche chiedere ad Alexa, dicendo semplicemente: “Alexa, quali sono le mie offerte?” (qui come avere Alexa e come funziona).

E attenzione: perché per i clienti Amazon Prime c’è una sorpresa in più: tutti coloro che sono iscritti a Prime hanno infatti 30 minuti di accesso anticipato alle Offerte Lampo, dove trovare tantissimi prodotti con maxi sconti da prendere al volo.

Le migliori offerte Amazon in esclusiva per i clienti Prime le trovate qui.

Qui trovate tutte le categorie di Amazon con migliaia di offerte per il Black Friday, con sconti fino al 70%.

Le offerte speciali:

Digital:

Risparmio:

Style:

Amazon regala anche un buono sconto da 5 euro.

Qui uno speciale regalo che fa Amazon Music a tutti i clienti Prime: milioni di brani e podcast gratuiti

Per accedere alle migliori offerte Amazon in anteprima, cliccate qui.

Con Amazon potete anche acquistare dei buoni da regalare a chi volete (per acquistare buoni regalo Amazon cliccate qui) e se volete dare una mano alle imprese italiane o ai nostri creativi trovate l’apposita vetrina Amazon Made in Italy.

Se siete interessati a sconti e offerte su prodotti tech, iscrivetevi a questo Canale Telegram per ricevere ogni giorno in tempo reale le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e tutto il meglio della tecnologia.