L’anno d’oro di Xiaomi Italia, raccontato da Davide Lunardelli

Un anno importantissimo per Xiaomi Italia, questo che si sta per concludere. Secondo il rapporto di Canalys, l’azienda ha infatti conquistato il secondo gradino del podio della classifica dei top vendor per smartphone spediti nel terzo trimestre del 2020, guadagnando una quota di mercato pari al 19%, registrando una crescita su base annua del +122%.

Non solo, presente nel nostro Paese da poco più di due anni, Xiaomi è già entrata dritta nel Guinness World Records insieme all’artista FRA!, una collaborazione di cui ci parla anche Davide Lunardelli – direttore marketing dell’azienda – in questa nostra video-intervista.

Xiaomi è attualmente il terzo brand di smartphone al mondo e ha creato la più grande piattaforma IoT consumer con 271 milioni di dispositivi intelligenti connessi a essa, esclusi smartphone e laptop. I prodotti Xiaomi sono presenti in oltre 90 mercati in tutto il mondo.