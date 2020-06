Immuni è utile davvero? Cosa non funziona secondo i virologi

editato in: da

Dopo non pochi ritardi e malfunzionamenti, dal 15 giugno Immuni è finalmente attiva su tutto il territorio italiano. L’app (questo il sito ufficiale) per il contact tracing fortemente voluto dal Governo per monitorare, e soprattutto scongiurare, la diffusione del Covid però desta non poche perplessità, anche all’interno della comunità scientifica.

Il parere di 9 esperti

Adnkronos Salute ha chiesto a 9 esperti in prima linea nella lotta a Coronavirus se Immuni serve davvero, e su cosa eventualmente esprimono dei dubbi.

I medici e i virologi consultati sono: Giorgio Palù, past president della Società europea di virologia e professore emerito di Microbiologia dell’Università di Padova, Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova e direttore dell’Unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera di Pavia, Antonella Viola, immunologa, Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa, Giuseppe Novelli dell’Università di Tor Vergata, Roberto Burioni, virologo.

I dubbi dei virologi su Immuni

Abbiamo riassunto qui le criticità maggiori evidenziate dagli esperti.