Covid, chi fa il vaccino può ancora contagiare? La risposta di Ilaria Capua

Ilaria Capua, ricercatrice e direttrice del One Health Center della Università della Florida, ha fatto chiarezza sul vaccino contro il Covid. “Chi si vaccina contro il coronavirus non si ammala, ma si può infettare lo stesso e trasmettere la malattia se non porta la mascherina. Quando si vedrà l’effetto della vaccinazione, anche i più scettici la faranno”, ha spiegato l’esperta, in collegamento con il salotto televisivo di DiMartedì, condotto da Giovanni Floris.

La virologa ha dichiarato che “esistono pochissimi vaccini che danno immunità sterile, cioè tali che, se incontro il virus, sono totalmente impermeabile. Nel mondo reale, se io sono vaccinato, ho una barriera che mi protegge dall’effetto nocivo del virus, ovvero dalla malattia. Ma da vaccinato posso andare in giro come se fossi sicuro al 100%? La risposta è no. Quando si parla di efficacia, si fa riferimento alla malattia“.

Per spiegare meglio il concetto, la virologa ha fatto l’esempio di una persona che si vaccina contro il Covid: “Non si ammala. Ma può infettarsi e trasmettere quell’infezione se non indossa la mascherina“.

Ilaria Capua: “Vaccino Covid sicuro, ma non protegge al 100%”

“Il vaccino non è efficace al 100% contro l’infezione, ma la riduce drasticamente. Non è che quando arriverà il vaccino saremo liberi tutti, come se niente fosse”, ha sottolineato Ilaria Capua. “Anche perché ci vorranno mesi per vaccinare tutta la popolazione, servirà un’organizzazione molto ben pensata. Saranno eventualmente necessari anche un piano B e un piano C. Il vaccino non è la panacea, è uno degli strumenti che ci accompagneranno al di là della pandemia“.

La virologa ha spiegato anche intende sottoporsi alla profilassi anti Covid. “Io farò il vaccino e mi farò anche una foto, ma aspetterò il mio turno. Non sgomiterò per avere il vaccino prima di altri, perché ci sono persone che vanno tutelate prima delle altre. Il vaccino non ci sarà per tutti, e quindi bisognerà fare in modo che tutte le categorie più a rischio lo facciano. Questo è un esercizio di grande responsabilità collettiva”.

Vaccino obbligatorio per Covid, Capua: “Lo faranno anche gli scettici”

Riguardo la possibilità che il vaccino contro il Covid diventi obbligatorio in Italia, Ilaria Capua ha sottolineato che “quando si vedrà che la vaccinazione tutela veramente la salute pubblica, diventerà assolutamente volontaria anche da parte dei più scettici“.