La guerra è anche dei social: cosa non potranno più fare i russi

Oltre a essere entrata in guerra contro l’Ucraina, la Russia ha iniziato a fare i conti anche con altri attori. Prima gli Stati Uniti e l’Europa, con la minaccia delle sanzioni. Poi la Uefa, che ha tolto al Paese di Putin la possibilità di ospitare la finale di Champions League. Quindi la Formula 1, che ha cancellato la tappa di Sochi. Adesso è il turno dei social network con Meta, che raggruppa Facebook, Instagram e WhatsApp, che ha rilasciato un comunicato in cui ha spiegato la prossima mossa della Russia: bloccare alcuni funzioni dei social, su tutti Facebook, nel Paese. Ecco costa sta succedendo.

La Russia limita l’accesso a Facebook: il motivo

Il governo russo ha annunciato che bloccherà alcune funzioni di Facebook nel Paese e ha accusato la compagnia proprietaria del social network, Meta, di aver censurato i mass media statali russi. Roskomnadzor, il “servizio federale per la supervisione nella sfera della connessione e comunicazione di massa”, ha chiesto a Meta di eliminare qualsiasi tipo di restrizione, compreso il controllo della veridicità dei contenuti, per i post social degli organi ufficiali di informazioni dello Stato.

La Russia ha affermato che Meta non ha mai risposto. In un comunicato ha duramente accusato Facebook di aver violato “fondamentali diritti umani di libertà”. Inoltre, il sito di Zuckerberg è accusato di aver censurato i media statali 23 volte dall’ottobre 2020. Così, Putin ha deciso di limitare l’utilizzo di Facebook all’interno della Russia, rallentandone il traffico. A proposito di Putin, pare che nessuno sappia davvero quale sia il suo patrimonio: ecco le tre teorie maggiormente accreditate.

La Russia limita l’accesso a Facebook: la spiegazione di Meta

La risposta di Meta è stata affidata a Nick Clegg, President of Global Affairs: “I cittadini russi usano le nostre app per esprimere le loro opinioni e organizzarsi ad agire – ha scritto -. Vogliamo che possano continuare a far sentire la propria voce, condividere che cosa sta accadendo, e organizzarsi tramite Instagram, WhatsApp e Messenger”. Molti russi che non si informano sui media mainstream, controllati dal Cremlino, hanno i social e internet in generale come fonte di informazione. Intanto, la Russia deve fare i conti con il mondo dello sport, in rivolta: a farne le spese potrebbero essere soprattutto gli sponsor russi. Ma le sanzioni della comunità internazionale rischiano di affossare anche alcuni settori italiani.

Ucraina, attacco hacker ai siti russi: compreso il Cremlino

Nel frattempo, alcuni siti web governativi russi, compreso quello del Cremlino e del Ministero della Difesa, risultano essere irraggiungibili dopo essere stati oggetti di un attacco hacker. La notizia è stata riportata da numerosi media internazionali, compresa la Cnn, che ha citato anche la rivendicazione di Anonymous.

“Abbiamo mandato offline i siti governativi – si legge – e girato le informazioni ai cittadini russi in modo che possano essere liberi dalla macchina della censura di Putin”. Anonymous ha anche aggiunto di essere al lavoro per “garantire al meglio la connessione online del popolo ucraino”.