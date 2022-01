Da gennaio nuove frequenze tv per Sky TG24, Cielo e TV8: dove vederli

Anno nuove, frequenze nuove: nel 2022 “migrano” anche i canali di TV8, Cielo e Sky TG24. Il cd. “refarming” delle frequenze è quindi già iniziato e, relativamente a questi canali, avverrà in ogni singola regione a partire dal 3 gennaio, come successo per molte altre frequenze Rai (qui l’elenco dei canali interessati dal cambio).

Dove vedere Sky TG24, Cielo e TV8: le nuove frequenze

Con il passaggio ufficiale al nuovo digitale terrestre, dal 3 gennaio 2022 – come già accennato sopra – cambieranno quindi anche le frequenze di Sky TG24, Cielo e TV8.

I canali in questione, nello specifico, si sposteranno dal multiplex Mediaset 1 il mux TIMB3 (la nuova frequenza). Nella fase di “passaggio” le vecchie sintonizzazioni appariranno ancora, ma ogni canale riporterà la dicitura “provvisorio”.

Nuove frequenze gennaio 2022: i canali Rai da risintonizzare

Sky TG24, Cielo e TV8 non saranno gli unici canali da dover risintonizzare a partire da gennaio 2022. Infatti, sempre a partire dal 3 gennaio 2022, le trasmissioni di RaiNews 24 saranno progressivamente diffuse in alta qualità e pertanto potranno essere visibili solo da televisori e decoder in grado di supportare l’HD.

A tal proposito, va ricordato che da lunedì 3 gennaio al 30 giugno 2022 i canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24 e le programmazioni regionali verranno trasmesse su nuove frequenze. In particolare, il refarming delle frequenze relative a questi canali avverrà, in ogni singola Regione, dal primo giorno di refarming previsto per la Regione stessa mentre il cambio delle frequenze per tutte le altre emittenti seguirà il calendario del decreto Roadmap.

Pertanto, gli utenti, ad eccezione di quelli coinvolti il primo giorno, dovranno effettuare una doppia sintonizzazione. La prima in corrispondenza del cambio di frequenze RAI, la seconda in occasione del cambio frequenza delle altre emittenti a partire dal:

3 gennaio 2022 in Valle D’Aosta

4 gennaio in Sardegna

10 gennaio in Piemonte

20 gennaio in Lombardia

10 febbraio in Trentino-Alto Adige

24 febbraio in Veneto

1° marzo in Friuli-Venezia Giulia

2 marzo in Emilia-Romagna

Per continuare a vedere la programmazione di Rai News 24, sarà necessario effettuare la risintonizzazione del proprio tv o decoder compatibile con l’HD. In ogni caso, tutti gli aggiornamenti relativi allo switch-off dei canali Rai si consiglia di consultare anche il portale RAI.Nuove frequenze Sky TG24, Cielo e TV8