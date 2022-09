La figlia di Steve Jobs stronca l’iPhone 14: cosa non va

Il lancio di una nuova versione dell’iPhone è sempre uno degli eventi più attesi per la Apple e tutti gli affezionati del marchio che, una volta scoperto il giorno della presentazione del dispositivo di ultima generazione, cerchiano in rosso la data sul calendario e puntano le sveglie. Non è stata da meno l’attesa per l’evento dello scorso 7 settembre, il “Far Out” allo “Steve Jobs Theatre” nel quale sono stati presentati gli ultimissimi prodotti dell’azienda di Cupertino.

C’era tanta attesa per conoscere le specifiche tecniche e di design, oltre che di prezzo, del nuovissimo iPhone 14 che però, come spesso accade per i dispositivi dell’azienda, ha diviso l’opinione pubblica. Se i commenti piccati sui social non mancano mai, tra chi non ha buon feeling con Apple e altri che invece sono fedelissimi ad altri marchi, a stupire è il commento di Eve Jobs, figlia del compianto genio dell’azienda di Cupertino.

Apple ha da sempre dovuto fare i conti con i commenti negativi al lancio dei suoi nuovi dispositivi, ma quando la reazione contraria arriva da parte di chi ha il suo nome strettamente legato alla storia e alla tradizione del marchio non può passare inosservato. A dare un proprio giudizio sul nuovo iPhone 14, presentato lo scorso 7 settembre, è stata la figlia 24enne di Steve Jobs, Eve, che sui social non ha fatto sconti al nuovo modello che ha l’obiettivo di conquistare il mercato degli smartphone. Presentato come l’ennesima rivoluzione tecnologica nell’ambito della telefonia e non solo, iPhone 14 non è piaciuto alla figlia del fondatore Apple, che su Instagram ha voluto farlo notare a tutti (qui vi avevamo parlato di tutte le novità del nuovo iPhone 14).

Eve Jobs, infatti, ha affidato a un meme il proprio pensiero sul nuovo telefono di Cupertino. Guardandolo, secondo la 24enne, non ci sarebbero assolutamente differenze col precedente iPhone, ecco perché per esprimere la propria idea ha deciso di postare su Instagram la foto di un uomo che indossa una camicia bordeaux a quadri che si mette in posa mostrando lo stesso modello, ma ben piegato.

Il commento di Eve Jobs ha quindi dato il via agli utenti per esprimere il proprio disappunto sull’ennesimo mancato salto tecnologico del dispositivo Apple. Su Twitter diversi sono stati i commenti negativi che, supportati da quello della figlia di Steve, hanno stroncato iPhone 14: “Se lo dice lei sono d’accordo“.

Chi è Eve Jobs

Figlia di Steve Jobs e Laurene Powell, Eve Jobs è una cavallerizza e modella americana, vincitrice anche di qualche medaglia in competizioni internazionali. La 24enne, però, sembra avere qualche problema con la famiglia del compianto fondatore Apple tanto che la madre, in una recente intervista al New York Times, ha rivelato di non avere intenzione di lasciare ai figli nulla del patrimonio di famiglia, circa 34,5 miliardi di dollari.

Quanto costerà iPhone 14

Nonostante i commenti negativi di Eve Jobs e di diversi utenti sui social, i fedelissimi al marchio Apple attendono con ansia il giorno del grande lancio di iPhone 14 sul mercato. L’ultimo dispositivo di Cupertino, insieme alla lunga lista delle varianti di iPhone, sarà disponibile dal 16 settembre. Dalle quattro colorazioni (viola scuro, oro, argento e nero siderale) alle fotocamere di ultima generazione, diversi sono gli aspetti che possono portare all’aumento di costo dello smartphone. Ecco i prezzi comunicati in Italia:

iPhone 14 da 128 Gb: 1.029 euro

iPhone 14 da 256 Gb: 1.159 euro

iPhone 14 da 512 Gb: 1.419 euro

iPhone 14 Plus da 128 Gb: 1.179 euro

iPhone 14 Plus da 256 Gb: 1.309 euro

iPhone 14 Plus da 512 Gb: 1.569 euro

iPhone 14 Pro da 128 Gb: 1.339 euro

iPhone 14 Pro da 256 Gb: 1.469 euro

iPhone 14 Pro da 512 Gb: 1.729 euro

iPhone 14 Pro da 1 Tb: 1.989 euro

iPhone 14 Pro Max da 128 Gb: 1.489 euro

iPhone 14 Pro Max da 256 Gb: 1.619 euro

iPhone 14 Pro Max da 512 Gb: 1.879 euro

iPhone 14 Pro Max da 1 Tb: 2.139 euro

Non è sempre conveniente acquistare un nuovo iPhone a ridosso dell’uscita dei nuovi modelli, come vi abbiamo spiegato qui. Tuttavia, grazie a queste voci, i prezzi degli iPhone 13 hanno iniziato a scendere notevolmente.

