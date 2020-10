Elon Musk rivoluziona le batterie: l’annuncio al Battery Day Tesla. Ma perché le azioni sono crollate

editato in: da

L’evento “Battery Day” di Tesla, tenutosi il 22 settembre 2020, è stata una straordinaria vetrina per Elon Musk per mostrare al mondo gli incredibili progressi sulla batteria del futuro che la sua azienda sta sviluppando. Tesla ha svelato i piani per realizzare una batteria da “un milione di miglia” che potrebbe durare l’intera vita di un’auto elettrica sulla strada.

Tesla ha costruito un prototipo di linea di produzione per celle di batteria in un laboratorio a Fremont, in California, vicino allo stabilimento automobilistico statunitense dell’azienda. Ha anche delineato i piani per ridurre drasticamente il costo delle celle della batteria a 100 dollari per kilowattora (circa 86 euro). Quando la super batteria sarà pronta, secondo gli esperti le auto elettriche diventeranno paragonabili, in termini di prezzo, ai veicoli con motore a combustione.

Perché il titolo in Borsa è crollato

Tesla, che dopo il sorpasso di Toyota è la casa automobilistica che vale di più al mondo, è già leader del settore quando si parla di riduzione dell’autonomia delle batterie agli ioni di litio nelle auto elettriche, ma la sua capacità di continuare a innovare sulla sua stessa tecnologia delle batterie aiuta a spiegare perché i prezzi delle azioni dell’azienda siano aumentati così vertiginosamente negli ultimi mesi. Vero. Però ieri, nell’evento Battery Day Tesla tanto atteso in tutto il mondo, le azioni di Tesla hanno chiuso in ribasso del 5,6%.

Forse perché, sostengono diversi analisti, il CEO Elon Musk ha messo in guardia sugli ostacoli al raggiungimento della produzione di massa. Gli esperti avevano sperato che la nuova tecnologia potesse aiutare Tesla a mantenere il suo vantaggio sui rivali nel settore dei veicoli elettrici, ma è stato lo stesso Musk a smorzare le speranze.

“Nota importante sulla presentazione del Tesla Battery Day domani”, ha twittato Musk. “Questa influisce sulla produzione a lungo termine, in particolare Semi, Cybertruck e Roadster, ma ciò che annunciamo non raggiungerà una produzione ad alto volume fino al 2022”. Musk ha affermato che Tesla aumenterà gli acquisti di celle della batteria dai fornitori Panasonic, LG e CATL, ma ha avvertito che “prevediamo ancora carenze significative nel 2022 e oltre, a meno che non agiamo anche noi direttamente”.

Il giorno prima del Battery Day, le azioni Tesla sono scese di oltre il 6%. Tuttavia, i prezzi delle azioni sono aumentate di oltre il 400% da inizio anno sulla scia di un frazionamento azionario e dell’ottimismo sulla possibilità dell’ingresso di Tesla nell’indice di Borsa statunitense S&P 500.

Tesla vuole eliminare il cobalto dalle sue batterie

All’evento Battery Day di Tesla, il CEO Elon Musk ha fatto alcuni grandi annunci. Prima cosa, la società si muove verso l’eliminazione del cobalto nelle sue batterie. Il cobalto viene spesso estratto in condizioni che violano i diritti umani, il che ha portato a una spinta a trovare altri materiali per sostituirlo.

Tesla costruirà un nuovo impianto catodico per le sue batterie in Nord America, parte della sua ricerca per ridurre i costi della catena di approvvigionamento e semplificare la produzione dei catodi. Sta anche apportando miglioramenti al suo processo che renderanno i catodi più economici del 76% e produrranno zero acque reflue.

Il nuovo modello Tesla S Plaid

Tesla sta lavorando a un nuovo propulsore Plaid per la Model S che potrebbe arrivare a velocità di 200 miglia (322 km/h circa): il modello S Plaid costerà 139.990 dollari (120mila euro circa) e sarà disponibile nel 2021.

Un’auto elettrica da 25mila dollari

Con la super batteria, Musk ha detto che Tesla realizzerà un’auto elettrica da 25mila dollari (circa 21.400 euro). Le nuove batterie saranno prodotte internamente, il che secondo Musk ridurrà i costi e avvicinerà il prezzo di vendita delle auto elettriche Tesla a quelle a benzina. L’obiettivo è dimezzare il prezzo per chilowattora.

Tesla attualmente si rifornisce di batterie da Panasonic, ed è probabile che continuerà a farlo per un po ‘di tempo, ma spostare la produzione al proprio interno è da tempo uno degli obiettivi del CEO, poiché nel 2018 il ritmo di produzione delle batterie in Panasonic ha rallentato la produzione sia della Model 3 che della Model Y.