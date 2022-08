DAZN gratis per 6 mesi: ecco il modo facile per ottenerlo

DAZN continua a stringere accordi con altre aziende per raggiungere una sempre più vasta platea di utenti e approdare su nuovi dispositivi. Le nuove collaborazioni hanno principalmente l’obiettivo di rendere fruibile e accessibile ovunque il servizio in streaming più apprezzato dagli appassionati di calcio. DAZN ha avviato due nuove partnership con due colossi della tecnologia: da una parte Google, dall’altra Samsung.

Proprio mentre il catalogo si rinnova con nuovi contenuti.

Oltre alle dirette sportive, l’offerta di DAZN prevede anche nuovi format di approfondimento. Per iscriversi è possibile scegliere tra due diversi piani. Ma DANZ mette a disposizione periodicamente nuove offerte che è possibile consultare cliccando qui.

DAZN Plus . Permette di registrare fino a 6 dispositivi e di guardare simultaneamente i contenuti presenti sulla piattaforma da 2 dispositivi che si trovano anche in luoghi diversi. Il costo è di 39,99 euro al mese.

. Permette di registrare fino a 6 dispositivi e di guardare simultaneamente i contenuti presenti sulla piattaforma da 2 dispositivi che si trovano anche in luoghi diversi. Il costo è di 39,99 euro al mese. DAZN Standard. Permette di registrare fino a 2 dispositivi e di guardare simultaneamente i contenuti presenti sulla piattaforma da 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il costo è di 29,99 euro al mese.

Abbonamento gratis a DAZN con Google: ecco come averlo

Il bundle commerciale della durata di un anno tra DAZN e Google parte il 10 agosto e permetterà a vecchi e nuovi utenti di ottenere un mese gratis di abbonamento. È indirizzato a tutte le persone che acquistano un nuovo dispositivo della big tech nei negozi fisici Unieuro e sull’e-commerce di Unieuro. Può aderire all’iniziativa chi non ha una sottoscrizione attiva, dunque sia i nuovi clienti che quelli che hanno disattivato il servizio in passato.

Di seguito i dispositivi che permettono di ricevere il voucher di un mese gratis a DAZN.

Google Nest Hub di seconda generazione. È lo smart display di Google, che permette di controllare tutti i dispositivi domotici, offrendo il meglio dell’intrattenimento casalingo, compresa la visione di partite e altri contenuti in streaming.

di seconda generazione. È lo smart display di Google, che permette di controllare tutti i dispositivi domotici, offrendo il meglio dell’intrattenimento casalingo, compresa la visione di partite e altri contenuti in streaming. Chromecast e Chromecast con Google TV 4K . Permettono di trasformare la televisione in una smart tv con numerose funzionalità come la riproduzione di contenuti in streaming attraverso la rete.

e . Permettono di trasformare la televisione in una smart tv con numerose funzionalità come la riproduzione di contenuti in streaming attraverso la rete. Google WiFi e Google Nest WiFi. Permettono di estendere la connessione internet ad alta velocità in tutta la casa, potenziando il segnale del proprio router.

Stefano Azzi, amministratore delegato di DAZN Italia, ha fatto sapere che questa nuova collaborazione supporterà la strategia di business volta a rendere l’intrattenimento sportivo più accessibile a un numero crescente di appassionati grazie alla tecnologia, con il servizio in streaming che diventa ancora più semplice e smart. L’iniziativa è la prima a livello europeo, e farà da apripista a ulteriori accordi con altri partner commerciali e in altri Paesi.

Sei mesi gratis di DAZN con Samsung: ecco come averli

DAZN ha anche annunciato un nuovo accordo con Samsung. Anche in questo caso con un’offerta in bundle che parte il 10 agosto e permetterà di usufruire del servizio gratuitamente per ben sei mesi. Acquistando un nuovo dispositivo dell’azienda coreana, infatti, sia tramite negozi fisici che e-commerce, si avrà diritto a un voucher semestrale del valore di 179,94 euro. È possibile comprare gli smartphone dell’iniziativa anche su Amazon, usufruendo magari del pagamento a rate.

Il primo modello che è possibile acquistare per aderire all’iniziativa è il Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, da 128, 256 o 512 Gb, venduto con caricatore incluso con doppio display e apertura a specchietto.

L’altro modello con cui è possibile ottenere i sei mesi gratuiti di DAZN è invece il Samsun Galaxy Z Fold 4 5G da 256 o 512 Gb, con apertura a portafoglio che raddoppia le dimensioni dello schermo.

Stefano Azzi ha spiegato che l’accordo è stato siglato perché circa un quarto dei clienti di DAZN oggi vede gli eventi sportivi direttamente dai dispositivi mobili, come gli smartphone appunto, e il numero è destinato a crescere. A una diversa fascia di utenza si rivolge invece la nuova conveniente offerta per vedere DAZN con Sky, di cui vi abbiamo parlato qui. Se invece siete interessati solo ai telefoni pieghevoli di Samsung, vi abbiamo parlato qui di come avere uno sconto di 500 euro.

