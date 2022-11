Ecco il Cyber Monday Amazon: 6 categorie con offerte mai viste

Come tutti i Black Friday che si rispettino, ecco che non poteva mancare il gran finale: il Cyber Monday, il lunedì “cibernetico” con migliaia di prodotti, soprattutto tech, scontati fino al 70%. Una chiusura col botto per la Black Friday Week, durata una decina di giorni per tutti i grandi player di mercato, sia fisici che e-commerce, che dà ancora la possibilità di fare affari notevoli fino alle 23.59 di lunedì 28 novembre.

Il Cyber Monday è il momento migliore per comprare oggetti e strumenti digital e tech, anche professionali, a prezzi bassissimi. Ma anche per valutare l’acquisto di grandi e piccoli elettrodomestici, accessori per la cucina e la casa, abbigliamento e molto altro, perché le offerte del Black Friday proseguono anche per il Cyber Monday in tutte le categorie.

Quanto spendiamo per il Cyber Monday (e il Black Friday) e cosa compriamo

Con il Cyber Monday quasi un italiano su 2, il 48%, fa acquisti on line nella settimana dedicata agli sconti iniziata con il Black Friday, anche per anticipare i regali di Natale approfittando delle promozioni.

Come spiega l’ultima indagine Coldiretti/Ixé, a prediligere gli acquisti sul web sono soprattutto gli italiani tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale che è addirittura del 77%, contro il 58% dei ragazzi tra i 18 e i 34 anni e il 59% di quelli tra 35 e 44 anni, vista anche la disponibilità di spesa evidentemente superiore rispetto a chi è entrato da meno tempo nel mondo del lavoro. La spesa online fatica invece ancora un po’ tra i più anziani, con appena il 17% degli over 64.

Tra Cyber Monday e Black Friday il valore complessivo degli acquisti sale a 5,3 miliardi di euro, seppur con notevoli differenze di budget. Se la maggioranza assoluta di chi fa acquisti – 51% – spende fino a 100 euro, un altro 27% arriva fino a 200 euro – sostiene Coldiretti – e un ulteriore 7% si spinge a 300 euro. Ma ci sono anche un 8% un 5% che arrivano a fare acquisti spendendo fino a 1.000 euro.

Tra i prodotti più cercati e richiesti ci sono tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza e non poteva mancare l’enogastronomia, vista la crisi, anche del Made in Italy.

Le motivazioni per la spesa in rete – spiega la Coldiretti – sono la possibilità di avere la consegna a domicilio, una più ampia possibilità di scelta, l’opportunità di fare confronti e i prezzi convenienti, anche se resta qualche perplessità soprattutto sulla sicurezza dell’acquisto, la consegna di un prodotto integro e i rischi per la mancata corrispondenza del prodotto sul video rispetto a quello consegnato.

Cyber Monday, le migliori offerte Amazon

Ma vediamo quali sono le migliori offerte su Amazon per il Cyber Monday. Qui 6 le categorie tech con sconti mai visti, fino a oltre il 70%:

Le migliori offerte per risparmiare in casa e per lo sport e la cura personale le trovate qui.

Le migliori offerte Amazon in esclusiva per i clienti Prime le trovate qui.

Qui uno speciale regalo che fa Amazon Music a tutti i clienti Prime: milioni di brani e podcast gratuiti

Con Amazon potete anche acquistare dei buoni da regalare a chi volete (per acquistare buoni regalo Amazon cliccate qui) e se volete dare una mano alle imprese italiane o ai nostri creativi trovate l’apposita vetrina Amazon Made in Italy).

Per accedere alle migliori offerte Amazon in anteprima, cliccate qui.

Se siete interessati a sconti e offerte su prodotti tech, iscrivetevi a questo Canale Telegram per ricevere ogni giorno in tempo reale le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e tutto il meglio della tecnologia.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.