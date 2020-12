Covid, reazione allergica a vaccino Pfizer: cosa sappiamo della donna ricoverata

editato in: da

Due operatori sanitari hanno sviluppato reazione allergica qualche minuto dopo essere stati sottoposti all’iniezione del vaccino contro il Covid-19 prodotto dalla Pfizer. La segnalazione arriva dagli Stati Uniti: entrambi dipendenti del Barlett Regional Hospital di Juneau, in Alaska, hanno presentato effetti collaterali e una dei due è stata ricoverata in terapia intensiva. Dall’ospedale hanno fatto sapere che ha superato la crisi e adesso sta bene.

L’operatrice, una donna di mezza età senza alcun precedente di allergie, ha cominciato ad avvertire rush cutanei sul viso e sul torace, tachicardia e una crisi respiratoria, dieci minuti dopo la somministrazione della dose.

I medici presenti, attenti a monitorare decorsi di questo tipo, le hanno fatto in prima battuta una puntura di adrenalina, come da manuale. Ma di fronte al ripresentarsi dei sintomi è stata necessaria un’iniezione per endovena di epinefrina e un trattamento a base di steroidi.

La procedura non è però bastata e i dottori sono stati costretti a ricoverare la donna in terapia intensiva, dove è rimasta in osservazione per due notti. L’ospedale ha dichiarato che si trova ora in condizioni stabili e che “si sente bene e resta entusiasta del vaccino”.

La donna è stata una delle prime ad aver ricevuto la prima dose del vaccino di Pfizer e Biontech di fronte alle telecamere, nell’ambito della campagna governativa americana per promuovere la “fiducia nei vaccini“.

“Non abbiamo intenzione di cambiare il nostro programma, dosaggio o regime vaccinale”, ha dichiarato la dottoressa Anne Zink, a capo della campagna vaccinale in Alaska.

Il secondo dipendente dello stesso ospedale, ha presentato gonfiore agli occhi, vertigini e gola irritata, anche lui qualche minuto dopo la somministrazione. Trasferito in pronto soccorso è stato curato con epinefrina, Pepcid e Benadryl, ma a differenza della collega è stato dimesso nell’arco di un’ora. Covid, negli Usa grave reazione allergica al vaccino Pfizer: i precedenti in Uk

Precedenti di questo genere erano stati registrati una settimana fa nel Regno Unito, il primo Paese a iniziare la campagna vaccinale, dove due pazienti avevano avvertito effetti collaterali.