Coronavirus, quanto dura l’immunità secondo uno studio

Mentre si continua a cercare un vaccino, o almeno un farmaco per la cura del coronavirus, un’università britannica ha pubblicato uno studio dedicato all’immunità sviluppata dopo il contagio. In sostanza, è stato analizzato per quanto tempo gli anticorpi restino attivi dopo la guarigione. I risultati non sono buoni.

Coronavirus e immunità, cosa dice lo studio

Lo studio è frutto del lavoro degli scienziati del King College di Londra ed è stato ripreso dalla Bbc. Si tratta di una nuova ricerca, condotta su persone contagiate e poi guarite dal Covid-19. Secondo gli esperti britannici l’immunità al virus sarebbe di breve durata. Quasi tutte le 96 persone esaminate avevano anticorpi rilevabili in grado di neutralizzare e arrestare il coronavirus.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, però, i livelli sono calati nel corso dei tre mesi, ossia la durata dello studio. I motivi non sono ancora chiari. Per gli esperti non è certo se questo declino renda chi è stato contagiato, riuscendo poi a guarire, nuovamente vulnerabile allo stesso virus. Simili risposte di breve durata sono state osservate con altri virus, come quelli del comune raffreddore: “è possibile – sottolineano gli scienziati – che potremmo essere ricontagiati”.

Anticorpi, ma non solo: cosa ci rende immuni

Gli scienziati del King College hanno comunque spiegato come non siano solamente gli anticorpi a renderci immuni. Il nostro corpo, infatti, può anche produrre cellule T per aiutare a combattere i virus. Resta comunque evidente come del coronavirus si sappia ancora poco: anche sul tema dell’immunità, dunque, sono necessari altri studi, sicuramente sul lungo periodo, per vedere cosa succede quando un individuo entra in contatto con il virus una seconda o terza volta.

L’obiettivo è capire se si ammalino nuovamente, o se siano “pronti a combattere perché il loro corpo lo ha già fatto prima. Altre pubblicazioni, quindi, saranno importanti per capire quanto bene potrebbe funzionare un vaccino e quanto spesso potrebbe essere necessaria una dose di richiamo per fornire un’immunità duratura.