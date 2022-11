Black Friday Week, boom dei dispositivi Amazon scontati fino al 50%

La Black Friday Week ancora una volta non conosce limiti. Per questa edizione 2022, ancora più delle precedenti, Amazon ha scelto di scontare migliaia di prodotti con offerte addirittura fino al 70%. In particolare, tra gli acquisti che stanno registrando un vero boom, gli italiani stanno comprando i dispositivi Amazon smart: oggetti super intelligenti, semplicissimi da usare, che in casa ci semplificano decisamente la vita.

Considerati da alcuni poco più che una moda, in realtà i dispositivi smart Amazon si stanno dimostrando particolarmente utili, intergenerazionali – piacciono sia a grandi che a piccini, e persino ai nonni – e alla portata di tutti.

In occasione della Black Friday Week Amazon sta regalando sconti fino al 50% su alcuni dei suoi prodotti più richiesti. Vediamo quali, come funzionano e quanto costano.

Echo Dot 5a generazione ed Echo Dot con orologio

Per cominciare, il nuovo Echo Dot 5a generazione con altoparlante full-range personalizzato: escursione più elevata di qualsiasi altro Echo Dot e nuovi sensori che consentono ad Alexa di agire in base al contesto, è scontato del 58% in occasione del Black friday Amazon e ora costa solo 24,99 euro anziché 59,99.

La nuova generazione Echo Dot incorpora anche un accelerometro per abilitare i controlli gestuali, in modo da poter semplicemente toccare la parte superiore del dispositivo per mettere in pausa e riprendere la musica, disattivare i timer o terminare una chiamata.

Echo Dot con orologio è scontato del 43% e costa solo 39,99 euro anziché 69,99.

Echo Dot con orologio è dotato di una aggiornata tecnologia LED ad alta densità da 5×21 punti, che offre un modo più dinamico e chiaro di visualizzare le informazioni a colpo d’occhio. Ora, quando chiediamo informazioni ad Alexa, possiamo visualizzare, oltre all’ora, anche il titolo di una canzone o il nome di un artista, il meteo, un calcolo e altro ancora.

Echo Studio potenziato

Tra i dispositivi Amazon in offerta troviamo anche Echo Studio, lo speaker Echo con suono davvero professionale, audio spaziale e tantissime frequenze.

Echo Studio è disponibile anche nella nuova colorazione bianco ghiaccio, oltre all’originale antracite, e costa 199,99 euro. Per il Black Friday Amazon offre a tutti i clienti la possibilità di acquistare subito e pagare poi con rate a tasso zero con Cofidis (offerta valida fino al 31 dicembre 2022).

Nuovo Kindle Scribe

Kindle Scribe, la nuova generazione di Kindle che unisce la lettura alla scrittura con il primo schermo Paperwhite al mondo da 10,2 pollici a 300 ppi e penna che non necessita di ricarica, costa 369,99 euro.

Possibilità però di pagare con 5 rate mensili di Amazon da 74 euro.

Fire TV Cube

La terza generazione di Fire TV Cube è il miglior lettore multimediale per lo streaming di Amazon, con un nuovo processore octa-core da 2,0 GHz che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente. Fire TV Cube può essere controllato completamente tramite la voce grazie ad Alexa e include il supporto per il 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo.

Su Amazon, in occasione della Settimana del Black Friday, costa 139,99 anziché 159,99 euro.

Telecomando vocale Alexa Pro

Per tutti i clienti che desiderano utilizzarlo, c’è poi il telecomando vocale Alexa Pro, con la nuova funzione “Alexa, trova il mio telecomando” e il pulsante Remote Finder.

Il telecomando vocale Alexa Pro costa 39,99 euro.

Echo Show 15

Echo Show 15 è perfetto per diventare la TV smart della cucina. La maggior parte delle famiglie già utilizza Echo Show 15 per guardare video e, prossimamente, su Echo Show 15 sarà disponibile anche Fire TV.

Per la Black Friday l’offerta è di ben il 20% di sconto: costa 199,99 anziché 249,99.

Nuova funzionalità Alexa

Infine, non dimentichiamo la regina della Casa Intelligente Amazon, Alexa.

Tutti i dispositivi Amazon li trovate qui.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.