Black Friday Week Amazon, ecco le migliori offerte in anteprima con sconti fino al 50%

La Settimana del Black Friday di Amazon è iniziata, con tantissimi sconti e promozioni da cogliere al volo. Ecco le migliori offerte in anteprima selezionate per voi (tutto sull’Amazon Black Friday Week e l’evento speciale a Milano qui).

Le migliori offerte in anteprima di Amazon per la Black Friday Week

Casa e cucina: grandi offerte sugli elettrodomestici, come la macchina per preparare la pasta Philips, la macchina del caffè De Longhi e la friggitrice ad aria Princess. Trovate anche i prodotti Foppapedretti scontati fino al 50% e bellissime decorazioni la vostra casa con prodotti super scontati, tra cui le candele profumate Yankee Candle.

TV, home cinema e film: centinaia di offerte sulle Smart TV di Sony e su altri prodotti per l’home theatre come le casse Bose.

Informatica e software: maxi risparmi sugli smartphone e gli accessori selezionati di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi. Potete anche trovate le cuffie Beats e Sony, le offerte sugli smartwhatch di Garmin, i monitor LG e i tablet Lenovo. Tantissime anche le offerte per il gaming, come i notebook MSI Katana.

Salute e cura della persona: risparmi fino al 40% sui prodotti di bellezza L’Oreal Paris, Nivea e Collistar. Ci sono anche i prodotti per il make-up di Kiko e NYX Professional a prezzi bassissimi. Grandi occasioni anche sui prodotti per la cura dei capelli di Rowenta, come gli arricciacapelli professionali e la spazzola lisciante. Trovate anche tante promozioni sui prodotti per la cura della persona di Braun e Gilette.

Sport, fitness e accessori: decine di offerte su prodotti per il fitness, come i tapis roulant FitFiu. Sconti fino al 25% sui prodotti per gli sport d’acqua, come il SUP di Bluefin.

Dispositivi Amazon: grazie al Black Friday, moltissime offerte su un’ampia selezione di dispositivi con Alexa, integrata tra cui Echo Dot (5° gen) a 24,99 euro invece di 59,99; Echo Dot (3° gen) a 17,99 anziché 49,99; Echo (4° gen) a 49,99 invece di 99,99; Echo Show 8 (2° gen) disponibile a 74,99 anziché 129,99; Echo Studio a 149,99 euro invece di 199,99; Echo Show 15 a 199,99 anziché 249,99. In offerta anche Fire TV Stick 4K Max a 36,99 invece di 64,99 e Fire TV Cube a 74,99 anziché 119,99. É possibile risparmiare anche sulla gamma di tablet Fire, inclusi Fire HD 8 a 84,99 euro anziché 114,99 e Fire HD 10 a 99,99 anziché 149,99, e sulla gamma di router Amazon, inclusi eero 6 a 69 invece di 99 ed eero 6+, disponibile a 213 anziché 329.

Marchi Amazon: offerte imperdibili fino al 30% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon, tra cui prodotti per la casa, elettronica e prodotti per lo sport dei brand Amazon Basics e Umi, prodotti di arredamento per tutti gli ambienti di casa dei brand Rivet e Movian, prodotti per la salute, la cura della persona e caffè di Solimo, prodotti di bellezza di Belei e snack di Happy Belly.

Amazon Music: i clienti che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited potranno avere 3 mesi di uso gratuito, con accesso illimitato a oltre 100 milioni di brani, senza pubblicità, con audio in streaming di altissima qualità e milioni di episodi di podcast.

Kindle Unlimited: 2 mesi di Kindle Unlimited completamente gratis. Potete approfittare dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a milioni di eBook e una selezione di riviste, su qualsiasi dispositivo (l’offerta è riservata ai nuovi iscritti a Kindle Unlimited: per avere la prova gratuita cliccate qui).

Amazon Fresh: dal 18 al 28 novembre, i clienti di Milano, Roma, Torino e Bologna e zone limitrofe, dove è disponibile il servizio, avranno accesso ad offerte imperdibili con risparmi fino al 25% su centinaia prodotti. Inoltre, con il codice FRESH30EURO tutti i nuovi clienti potranno ottenere uno sconto totale di ben 30 euro sui primi 3 ordini, di almeno 30 euro l’uno, effettuati su Amazon Fresh.

U2 Supermercato su Amazon.it: dal 18 al 28 novembre, i clienti di Milano, Torino, Bergamo, Busto Arsizio e zone limitrofe avranno accesso a centinaia di offerte su prodotti a marchio Il Viaggiator Goloso, con sconti fino al 10%.

Pam Panorama su Amazon.it: dal 18 al 28 novembre, i clienti di Roma e Torino avranno accesso a centinaia di prodotti in offerta, con risparmi fino al 30%.

Le offerte speciali per l’Amazon Black Friday Week

Qui invece le offerte speciali Amazon:

Amazon regala anche un buono sconto da 5 euro.

Qui uno speciale regalo che fa Amazon Music a tutti i clienti Prime: milioni di brani e podcast gratuiti

Con Amazon potete anche acquistare dei buoni da regalare a chi volete (per acquistare buoni regalo Amazon cliccate qui) e se volete dare una mano alle imprese italiane o ai nostri creativi trovate l’apposita vetrina Amazon Made in Italy.

Se siete interessati a sconti e offerte su prodotti tech, iscrivetevi a questo Canale Telegram per ricevere ogni giorno in tempo reale le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e tutto il meglio della tecnologia.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.