Black Friday, migliaia di voli scontatissimi da comprare subito

Volare fino alla prossima estate verso centinaia di mete in tutta Europa, e non solo, a prezzi d’occasione. Le compagnie aeree non si sono fate trovare impreparate per la settimane del Black Friday e già da giorni propongono ai loro clienti tante offerte per viaggiare in Italia e nel mondo con biglietti più che convenienti, in un’epoca in cui le tariffe low cost del passato sono ormai solo un ricordo. Ecco le offerte migliori presenti sui siti di alcune compagnie aeree non solo fino al venerdì “nero” del 25 novembre, ma compreso il “Cyber monday” di lunedì 28 novembre.

Le offerte di Ryanair

In occasione del Black Friday 2022 Ryanair sta lanciando ogni giorno nuove offerte dal 21 novembre per quella che ha chiamato “Cyber week” che terminerà appunto per il “Cyber monday” di lunedì 28 novembre 2022.

In questi 8 giorni sarà possibile acquistare biglietti a partire anche da 7.99 euro per volare nelle oltre 200 destinazioni della rete Ryanair: fino alla mezzanotte del 23 novembre, ad esempio, era possibile volare fino a febbraio da Milano a Londra a 7.99 euro, oppure in Francia e in Germania a non più di 12 euro.

Il prezzo in offerta si riferisce alla tariffa base senza dunque considerare il costo del trolley e della priorità, ma con la possibilità di salire a bordo solo con una piccola borsa da sistemare sotto il sedile. Come sempre per aggiungere altri bagagli bisogna pagare il supplemento.

Le offerte di Wizzair

Anche la compagnia low cost Wizzair ha ribattezzato il proprio “Black Friday” in “Pink” richiamando il colore della livrea dei suoi aerei.

Una serie di offerte a partire dal 21 novembre 2022 che al terzo giorno prevede il 20% di sconto su rotte selezionate per viaggiare entro il 31 marzo 2023 prenotando tramite l’app. Alcune delle tariffe scontate sono riservate agli abbonati al Wizz Air Discount Club.

Le offerte Volotea

Anche Volotea si unisce alla settimana di offerte con 200mila biglietti a partire da 15 euro, che diventano 9 per i clienti Megavolotea. A questi prezzi si trovano tante tratte dall’Italia con voli interni (come Venezia-Palermo o Torino-Napoli) e verso l’estero con decine di destinazioni in Grecia, Spagna e Francia.

La tariffa scontata, che è soggetta a disponibilità, è valida solo per prenotazioni effettuate fino al 25 novembre 2022 (incluso) e per volare da 23 novembre 2022 ad 31 ottobre 2023.

Le offerte Ita Airways

La versione del Black Friday di Ita Airways è invece colorata. Fino al 27 novembre un colore diverso del “Colorful Friday” associato al rispettivo codice sconto del 20% su destinazioni come Tokyo, Malè, Nuova Delhi, Algeri, Tel Aviv, Tunisi, Il Cairo, e ancora Boston, Los Angeles, Miami e New York, oltre alle principali città italiane.

Lo sconto può essere utilizzato esclusivamente per prenotazioni con un solo passeggero adulto di età pari o superiore a 12 anni ed è valido soltanto sui voli operati da ITA Airways in classe Economy (Light esclusa), Premium Economy e Business. Per usufruire della promozione su prenotazioni con più passeggeri adulti si devono effettuare acquisti separati.

Oltre ai voli a prezzi stracciati, la settimana del Black Friday significa soprattutto migliaia di offerte sui prodotti tecnologi, gli articoli per la casa, gli accessori più alla moda, abbigliamento e oggetti più ricercati tutto con sconti fino al 70% che si possono trovare su Amazon cliccando qui.

