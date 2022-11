Black Friday Amazon, super offerte per i clienti Prime (e per il reso c’è più tempo)

La febbre da Black Friday è già salita alle stelle. Iniziata per moltissime piattaforma e-commerce con diversi giorni d’anticipo rispetto alla data ufficiale di venerdì 25 novembre, anche quest’anno sta regalando incredibili offerte a prezzi scontatissimi. Secondo le previsioni delle associazioni di categoria, seppur con un budget lievemente ridotto, anche per questa Black Friday Week 2022 gli italiani spenderanno sempre di più online.

Il 64% comprerà vestiti o accessori moda, seguono elettronica e informatica, che raccolgono il 57% delle intenzioni di acquisto, e gli elettrodomestici, dalle TV alle lavatrici, indicati dal 41%, mentre il 32% cerca prodotti per la casa. Ma c’è anche un 9% interessato ad altri tipi di prodotti, principalmente giocattoli, libri, oggetti da collezione, cosmetici e prodotti di profumeria (qui più info su cosa compreranno gli italiani durante il Black Friday 2022 e quanto spenderanno).

Siamo letteralmente bombardati da offerte di ogni tipo, su qualunque sito web e da qualunque brand. Attenzione quindi a non lasciarci travolgere e incappare in qualche promo non così vantaggiosa, o, peggio ancora, in una vera truffa. Detto questo, in pochi sanno che tra le tantissime offerte del Black Friday non ci sono solo sconti pazzeschi.

Amazon per questo BF2022 ad esempio, oltre a mettere in vendita sul suo store milioni di prodotti con sconti fino al 70%, offre ancora più vantaggi a tutti gli iscritti a Prime. Vediamo bene di cosa si tratta.

Amazon Prime: consegna gratuita in un giorno e consegna oggi

I clienti Amazon Prime in Italia possono scegliere fra milioni di articoli idonei alla consegna gratuita in un giorno senza l’obbligo di ordine minimo e 2 milioni di articoli venduti e spediti da Amazon sono inoltre disponibili per la “consegna oggi” inclusa con un ordine minimo di 29 euro nelle principali aree metropolitane di Milano e Roma.

Potete scoprire di più su Amazon Prime qui e iscrivervi gratuitamente alla prova di 30 giorni

Consegna e ritiro ultraveloce di generi alimentari

I clienti Amazon Prime, residenti nelle 6 città e comuni limitrofi attualmente coperti dal servizio Amazon Fresh hanno accesso alla consegna in fasce di due ore dei prodotti alimentari acquistati dagli store Amazon Fresh, U2 e Pam PANORAMA. Si tratta dei residenti a Milano, Roma, Torino, Bologna, Bergamo e Busto Arsizio.

Con il servizio Amazon di consegna della spesa in giornata, i clienti Amazon Prime possono ricevere la spesa in finestre di due ore a loro scelta. Nel negozio Amazon Fresh possono inoltre trovare una selezione arricchita da giocattoli, regali, prodotti per la casa, articoli di elettronica, dispositivi Amazon e molto altro ancora.

Provate Amazon Fresh qui, è semplice e veloce

Amazon consegna dove serve

Sia che i clienti siano in viaggio per vedere la famiglia sia che rimangano a casa e abbiano bisogno di un luogo di consegna sicuro, o che inviino un regalo a una persona cara o a un amico, Amazon mette a loro disposizione migliaia di punti di ritiro dei pacchi.

Gli Amazon Hub sono comodamente situati in prossimità o all’interno di uffici, mini market, centri commerciali, condomini e negozi di alimentari, in più di 900 città e paesi in tutta Italia.

Per trovare l'Amazon Hub più vicino a voi cliccate qui.

Estensione del periodo di reso

Infine, per rendere ancora più conveniente acquistare i regali di Natale e i prodotti in offerta su Amazon.it, in occasione delle festività natalizie 2022, gli articoli restituibili acquistati tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2022 potranno essere resi fino al 31 gennaio 2023.

Le politiche di reso standard di 30 giorni saranno nuovamente applicate agli articoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2023.

Le migliori offerte Amazon in esclusiva per i clienti Prime le trovate qui.

Tutte le migliori offerte Amazon per la Black Friday Week

Ecco tutte le categorie con migliaia di offerte da scoprire subito.

Le offerte speciali:

Digital:

Risparmio:

Style:

Amazon regala anche un buono sconto da 5 euro.

Qui uno speciale regalo che fa Amazon Music a tutti i clienti Prime: milioni di brani e podcast gratuiti

Con Amazon potete anche acquistare dei buoni da regalare a chi volete (per acquistare buoni regalo Amazon cliccate qui) e se volete dare una mano alle imprese italiane o ai nostri creativi trovate l’apposita vetrina Amazon Made in Italy.

