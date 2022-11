Black Friday, sconti pazzi: MacBook Air 2022 a un prezzo mai visto

Gli sconti e le occasioni legate al Black Friday sono una vera manna dal cielo per milioni di utenti, in particolare per gli appassionati di informatica e tecnologia. Gli amanti dei dispositivi Apple, poi, troveranno una pressoché imperdibile novità su Amazon (qui potete trovare tutte le occasioni): una super offerta sul MacBook Air 2022. Nonostante sia stato lanciato sul mercato due anni fa, resta ancora oggi uno dei portatili più performanti in commercio (le migliori offerte per il Black Friday Amazon: qui trovi fino al 70% di sconto).

L’offerta Amazon per il MacBook Air 2022

Il prezzo inedito proposto dalla piattaforma di e-commerce rende il prodotto praticamente imbattibile per rapporto qualità-prezzo. Nei giorni scorsi lo sconto era del 15%, mentre oggi viaggia sul 12%: una percentuale più bassa, senza dubbio, ma che si prospetta comunque come un’occasione da non farsi scappare per gli interessati. Il risparmio netto sull’acquisto è di 230 euro, poiché il costo è passato dai 1.529 euro iniziali ai 1.299 attuali.

Gli iscritti ad Amanzon Prime che hanno aggiunto una carta di debito o credito ai metodi di pagamento potranno scegliere di comprare il MacBook Air a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, il portatile di punta del colosso di Cupertino costa 259,80 euro al mese per cinque mesi.

La scheda tecnica di MacBook Air 2022

Il MacBook Air 2022 è stato il primo computer della Apple a includere l’innovativo chip Apple M2, caratterizzato da un consumo energetico ottimizzato e a prestazioni mediamente superiori rispetto ai processori della generazione precedente. Per questo motivo garantisce un’efficienza inedita, attirando le attenzioni di migliaia di utenti.

Il display Retina da 13,3 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel rappresenta un altro “plus” per chi, per lavoro o svago, passa ore di fronte allo schermo e che potrà affaticare meno gli occhi. Al di là delle ovvie considerazioni sulla qualità dell’immagine, con colori ultra brillanti che offrono un livello di realismo mai raggiunto prima. La tecnologia True Tone regola automaticamente il livello di bianco in base alla luce ambientale, offrendo un contrasto netto e bilanciato.

A livello di connettività, il Wi-Fi 6 consente di lavorare da remoto senza problemi di rallentamenti o lag, mentre le porte Thunderbolt consentono di archiviare con agilità anche file pesanti su supporti di memoria esterni come hard-disk. Anche la batteria rappresenta un valore aggiunto non da poco. Il consumo energetico ottimizzato, garantito dal sopracitato chip Apple M2, offre un’autonomia decisamente superiore alla media: con una singola carica si potrà lavorare al MacBook Air per 18 ore di fila senza bisogno di doverlo attaccare a una presa di corrente.

Infine la questione rumore, del tutto assente nel notebook del 2022 della Apple. Tutto questo grazie al sistema di raffreddamento senza ventole.

