Il Black Friday su Amazon dura 10 giorni: quando arriva e come avere gli extra sconti

Shopping addicted, ma non solo, attenzione: è arrivata anche quest’anno la data ufficiale del Black Friday, che ormai, come molti di voi già sapranno, si calcola sempre nello stesso modo: la ricorrenza si celebra il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento americano, che quest’anno cade venerdì 25 novembre.

Un evento a stelle e strisce che ormai è diventato anche nostro: una giornata, più spesso splittata su più giorni, in cui è possibile fare acquisiti con tantissimi sconti e promozioni, soprattutto in vista del Natale, ma non solo.

Le offerte spesso arrivano persino al 70%, come accade ad esempio su Amazon e su tutte le principali piattaforme online di e-commerce: dalle chicche hi-tech alle cose di casa, dai vestiti agli oggetti che più ci piacciono, le occasioni sono davvero da non perdere.

Ma quand’è il Black Friday su Amazon? Anche per questo Black Friday di novembre Amazon fa le cose in grande e propone addirittura 10 giorni di extra sconti. Quando? Da venerdì 18 a lunedì 28 novembre: tantissime come sempre le categorie che proporranno super offerte a prezzi imbattibili.

E c’è di più: ci sono alcuni trucchetti per risparmiare ancora di più su Amazon, sempre, non solo durante il Black Friday. Eccoli qui:

iscrivetevi ad Amazon Prime per ottenere più sconti e la consegna gratuita, per molti prodotti entro 1 giorno lavorativo ( se non siete ancora iscritti, potete iscrivervi alla prova gratuita di 30 giorni qui ).

). controllate regolarmente le pagine con le offerte lampo, le offerte del giorno e la vetrina Amazon, dove potete trovare sempre grandi occasioni

sfruttate i tanti coupon che Amazon regala

approfittate dei codici promozionali personalizzati

ricordatevi sempre di controllare Amazon Outlet

monitorate gli articoli presenti in Amazon Warehouse, dove trovate tantissimi prodotti ricondizionati con la massima garanzia.

Ricordatevi che con Amazon potete anche acquistare dei buoni da regalare a chi volete (per acquistare buoni regalo Amazon cliccate qui) e se volete dare una mano alle imprese italiane o ai nostri creativi trovate l’apposita vetrina Amazon Made in Italy.

Qui trovate invece tutti i dispositivi Amazon con sconti speciali per il Black Friday.

Ricordiamo che ora Amazon sta mettendo in atto una vera e propria campagna anti-fake, che punta a eliminare le recensioni false dalla piattaforma. Il colosso di Jeff Bezos ha da poco fatto partire la prima denuncia penale a livello europeo proprio in Italia, la prima causa civile in Spagna e altre 10 azioni legali negli Stati Uniti, a conferma del suo impegno nel proteggere i clienti e le piccole imprese dalle recensioni false.

Questi due procedimenti, insieme ad altre 10 nuove azioni legali recentemente avviate negli Stati Uniti, mirano a individuare e bloccare gli operatori che attualmente gestiscono più di 11mila siti web e gruppi social che alimentano il mercato delle false recensioni su Amazon e in altri negozi online in cambio di denaro o prodotti gratuiti.

La prima denuncia penale di Amazon depositata in Italia, che appunto è anche la prima a livello europeo, prende di mira uno dei principali broker che vendono recensioni false. Il broker identificato avrebbe infatti creato una rete di persone disposte a comprare prodotti su Amazon e a pubblicare recensioni a 5 stelle in cambio di un rimborso completo dei loro acquisti.

Qui cosa cambia ora per le recensioni su Amazon.

