Aruba in tilt: problemi per gli utenti di tutta Italia

Aruba down in tutta Italia. Cosa sta succedendo? Tantissimi i problemi segnalati questa mattina, lunedì 8 novembre, con la mail di Aruba.

Cosa fa Aruba

Aruba è una società italiana che offre servizi di data center, web hosting, e-mail e registrazione di nomi di dominio. A ciò, si aggiungono servizi di connettività, housing, server dedicati, virtual private server, e di conservazione sostitutiva, posta elettronica certificata, firma digitale, oltre ad autenticazione SPID. Si occupa anche di soluzioni di Cloud Computing, Private e Public Cloud, Cloud della PA.

Fondata nel 1994 a Firenze come Technorail, la società ha cominciato a muovere i primi passi nel settore con il brand Technet.it. Nell’aprile 2000 questo marchio è stato prima affiancato e poi completamente sostituito da Aruba.it, che ha lanciato nel mercato prima un servizio di Free Internet dial-up, poi offerte di registrazione nomi a dominio ed hosting con spazio web illimitato.

Quali servizi Aruba non funzionano

Lunedì nero questo per Aruba: account di posta elettronica completamente in tilt quasi ovunque, con disagi non indifferenti per gli utenti (per come funziona la mail Aruba e come attivarla vi rimandiamo qui).

Dalle prime ore della giornata gli utenti hanno riscontrato gravi disservizi, soprattutto coloro che devono usare la PEC, la Posta elettronica certificata. Purtroppo non è la prima volta per Aruba: nei mesi scorsi più volte i disagi per i clienti Aruba sono stati notevoli.

Questa volta il picco delle segnalazioni è avvenuto tra le 9 e le 12, ora la situazione sta lentamente tronando alla normalità: i server sono riusciti a contenere i danni pare. Secondo i siti specializzati l’errore generato non sarebbe dovuto a un problema di hosting, ma solo di specifici servizi di posta elettronica.

Problemi di funzionamento si sono registrati anche con il servizio Aruba di fatturazione elettronica, uno dei principali del colosso web.