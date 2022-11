Amazon regala uno speciale buono sconto: ecco come averlo subito

A pochi giorni dall’attesissimo Black Friday, da Amazon arriva un regalo davvero speciale: uno sconto di 5 euro da utilizzare subito, su migliaia di prodotti già scontatissimi. Ma attenzione, la promozione è riservata solo ad alcuni fortunati clienti.

A chi va il buono sconto di 5 euro di Amazon

Il buono sconto Amazon da 5 euro scatta solo su invito: possono beneficiare della promozione i clienti Amazon che siano stati informati via email, via notifica push o attraverso pubblicità mirata sul sito Amazon.it. La speciale promo è aperta ai primi 10mila clienti idonei. Ogni cliente eleggibile può richiedere fino a un massimo di un’offerta durante il periodo della promozione.

I clienti che sono stati invitati da Amazon.it ottengono un buono sconto di 5 euro da utilizzare su ordini di almeno 15 euro fino alle 23.59 di lunedì 14 novembre.

Quali prodotti si possono acquistare con lo sconto e quali no

Il buono sconto può essere usato solo con prodotti venduti e spediti da Amazon IT sul sito www.amazon.it, ma non è valido per dispositivi Amazon (e-reader Kindle e tablet Fire), contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette e sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte offerte su prodotti ricondizionati o dispositivi Amazon o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon o altre entità Amazon o prodotti e servizi venduti su ogni altro sito, anche se “Gestito da Amazon.it” o “Idoneo Prime”.

Il voucher non può essere utilizzato neanche su articoli venduti da venditori Amazon diversi da “Amazon IT” (ad es. l’offerta non si applica quando il venditore è “Amazon UK”, “Amazon FR”, ecc.).

L’offerta non è cumulabile con altre offerte relative agli stessi prodotti.

Ma come sapere se siete tra i fortunati? Basta cliccare qui per scoprire se è stato riservato anche a voi.

Una volta aggiunta l’offerta al vostro account cliccando sul pulsante “Applica la promozione”, lo sconto verrà applicato automaticamente.

Attenzione a questi passaggi

Mi raccomando attenzione a non commettere questi errori, altrimenti lo sconto non passa:

se rimuovete prodotti idonei dal carrello e così facendo il valore di acquisto totale dei restanti prodotti risulta inferiore rispetto al requisito minimo di acquisto, l’offerta non è più applicabile

se annullate l’ordine di un prodotto idoneo, e così facendo il valore di acquisto totale dei restanti prodotti è inferiore rispetto al requisito minimo di acquisto, idem

se restituite un prodotto idoneo, e il prezzo scende troppo, Amazon si riserva il diritto di addebitarvi il buono sconto che avete ricevuto come parte dell’offerta, usando il metodo di pagamento che avete utilizzato per l’ordine originale e senza ulteriore comunicazione

se utilizzate il nostro metodo ordine con 1-click, non vengono applicati i buono sconto.

