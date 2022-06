Amazon Prime Day, tantissimi sconti già dal 21 giugno: come averli

Due giorni di maxi sconti speciali su migliaia di prodotti, durante i quali si potranno acquistare prodotti di grandi marchi nazionali e di partner di vendita, incluse molte piccole e medie imprese. E’ tutto pronto per il ritorno dell’Amazon Prime Day, che quest’anno si svolge nelle giornate di martedì 12 e mercoledì 13 luglio.

48 ore di offerte no stop che inizieranno a mezzanotte del 12 luglio e dureranno fino al 13 luglio per i clienti Amazon Prime in moltissimi Paesi in tutto il mondo. Ma attenzione: per chi è già cliente Prime il Prime Day arriva prima. Già a partire da martedì 21 giugno saranno infatti tantissimi i prodotti in offerta e le promozioni da cogliere al volo.

Qui tutto ciò che si può fare per arrivare in anticipo al Prime Day e sfruttare al meglio tutte le offerte (come attivare notifiche personalizzate e altro).

Ecco nel dettaglio tutte le offerte in anticipo.

Qui tutti i vantaggi di iscriversi a Prime.

Amazon Fresh

Dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime otterranno 5 euro di sconto con l’acquisto su Amazon Fresh di 5 prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

Vi potete iscrivere qui ad Amazon Fresh.

Amazon Music Unlimited

Dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited potranno accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi, con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

Vi potete iscrivere qui ad Amazon Music Unlimited.

Audible

Dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible o hanno cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi e avere accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall’app o dal sito

Non sarà possibile però utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99 euro al mese.

Vi potete iscrivere qui ad Audible.

Kindle Unlimited

Sempre partire dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime potranno usufruire di 3 mesi di Kindle Unlimited a 0 euro, approfittando così dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo.

Vi potete iscrivere qui a Kindle Unlimited.

Dispositivi Amazon

Dall’1 luglio si può poi risparmiare fino al 40% sull’acquisto del router Eero mesh WiFi: tutte le offerte qui.

Inoltre, dall’8 luglio saranno disponibili ulteriori offerte per risparmiare fino al 60% su dispositivi Amazon selezionati, inclusi:

