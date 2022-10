Amazon Prime Day, ecco le offerte esclusive di tutte le categorie

Due giorni di offerte a tempo limitato, assolutamente da non perdere. L’attesissimo evento Amazon è finalmente arrivato: martedì 11 e mercoledì 12 (fino alle 23.59) si tiene in Italia e in simultanea in altri 14 Paesi l’Amazon Prime Day, due giornate speciali con offerte esclusive e super sconti su migliaia di prodotti venduti sulla piattaforma di e-commerce numero uno al mondo.

Le categorie sono davvero tantissime. Abbiamo scorso un bel po’ di offerte e il modo migliore per non perdersene neanche una è andare su ogni singola categoria e vedere cosa c’è in vetrina: troverete prodotti scontati anche del 50% e oltre. Quindi, se volete portarvi avanti con i regali di Natale – mancano solo due mesi – o acquistare finalmente quell’oggetto che osservate da tempo e che magari avevate salvato nel “Salva per dopo”, beh è arrivato il momento giusto.

Qui di seguito trovate tutte le categorie presenti nell’Amazon Prime Day:

tutte le offerte Amazon Prime Day

offerte lampo

offerte a meno di 20 euro

marchi Amazon

coupon Amazon

dispositivi Amazon

informatica e software

cellulari e accessori

Tv, Home cinema e film

cuffie, speaker e musica

videogiochi

fotocamere

casa e cucina

arredamento

sport, fitness e accessori

moda

cura della persona

bellezza

fai da te

giochi e giocattoli

prima infanzia

prodotti per animali

cibo e bevande

auto e moto

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.