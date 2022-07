Prime Day: tutti i servizi e i dispositivi Amazon in offerta

Tempo di sconti su Amazon, con due giornate dedicate alle maxi offerte su migliaia di prodotti. Anche quest’anno è arrivato il Prime Day, anche se sarebbe meglio parlare di Prime Days. Sono infatti due le giornate di occasioni sul colosso delle vendite online, il 12 e il 13 luglio. Oltre al vasto catalogo di prodotti di brand molto famosi, tra martedì e mercoledì è possibile acquistare anche i dispositivi Alexa e Fire a prezzi stracciati, e iscriversi gratuitamente ai servizi Amazon.

Come avere gratis i maxi sconti del Prime Day su Amazon

Per usufruire dei saldi estivi di Amazon è necessario essere iscritti al programma Prime. Si tratta del servizio di punta dell’e-commerce, che consente di ricevere spedizioni illimitate in un giorno per ben 2 milioni di prodotti e tra i due e i tre giorni per la maggior parte del catalogo. L’iscrizione permette anche l’accesso anticipato alle offerte lampo di Amazon.

Se non siete già clienti di Amazon Prime, potete iscrivervi gratis cliccando qui. I nuovi clienti possono beneficiare del servizio per 30 giorni senza alcun costo, con la facoltà di tornare indietro in ogni momento. Al termine del mese l’abbonamento si rinnova automaticamente a soli 36 euro all’anno oppure a 3,99 euro al mese, in base al piano scelto. I vantaggi sono gli stessi, cambia solo l’intervallo di addebito.

Gli sconti Prime Day sui servizi Amazon: Audible, Gaming, Video

Prima di parlarvi degli esclusivi prodotti hi tech della compagnia di Jeff Bezos, vi segnaliamo le super offerte dei servizi Amazon.

Amazon Audible . Se non conoscete l’app più scaricata per ascoltare migliaia di audiolibri e podcast, potete usufruire del periodo di prova gratuito di cui vi abbiamo parlato qui, oppure della maxi offerta dei Prime Day: pagherete solo 2,95 euro al mese per 6 mesi invece di 9,99 euro. Un’ottima soluzione per stare in compagnia di questi podcast, i migliori dell’estate.

. Se non conoscete l’app più scaricata per ascoltare migliaia di audiolibri e podcast, potete usufruire del periodo di prova gratuito di cui vi abbiamo parlato qui, oppure della maxi offerta dei Prime Day: pagherete solo 2,95 euro al mese per 6 mesi invece di 9,99 euro. Un’ottima soluzione per stare in compagnia di questi podcast, i migliori dell’estate. Prime Gaming . La piattaforma per i videogiocatori di Amazon in questi due giorni permetterà agli abbonati di scaricare alcuni titoli gratuitamente. Tra questi ce ne sono tre della saga di Star Wars, l’edizione leggendaria di Mass Effect, il classico Metal Slug 2 e Need for Speed Heat.

. La piattaforma per i videogiocatori di Amazon in questi due giorni permetterà agli abbonati di scaricare alcuni titoli gratuitamente. Tra questi ce ne sono tre della saga di Star Wars, l’edizione leggendaria di Mass Effect, il classico Metal Slug 2 e Need for Speed Heat. Prime Video. Il servizio in streaming che offre contenuti originali, ultime uscite cinematografiche e grandi classici si arricchisce con tante offerte sui nuovi blockbuster in esclusiva.

Amazon Prime Day con Alexa: tutti i dispositivi Echo sono scontati

Alexa è l’assistente virtuale di Amazon. È molto più di uno speaker bluetooth intelligente. Oltre alle funzioni integrate meteo, sveglia, timer e riproduzione di contenuti, come musica e podcast, può adattarsi a ogni esigenza grazie alle app scaricabili gratuitamente dallo store.

La versione base Echo Dot di quarta generazione è in offerta a 19,99 euro, con uno sconto del 67%. Con 5 euro in più arriverà a casa con una lampadina o una presa smart. Se ne possono acquistare due con presa smart a soli 42,98 euro, con uno sconto del 69%.

Se invece conoscete già le potenzialità di Alexa, potreste essere interessati alla versione con schermo top di gamma, scontata del 20%. È possibile acquistare il nuovo Echo Show 15 a soli 199,99 euro.

È possibile anche dotare la propria macchina di Alexa, grazie a Echo Auto, che rende anche le autoradio più datate smart, controllabili con la voce e capaci di riprodurre tutti i brani di Amazon Music, Spotify, Apple Music o Deezer. Lo sconto in questo caso è del 55%, con un prezzo finale di 26,99 euro.

A soli 69,99 euro, con uno sconto del 42%, è invece possibile prendere su Amazon le nuove Echo Buds, le auricolari intelligenti con Alexa integrata (ma funzionano anche con Siri e con l’assistente di Google) e cancellazione del rumore.

Prime Day rende tecnologica la casa con Fire Stick, Kindle e Blink

Se avete una vecchia tv, potete renderla smart e adatta allo streaming con le applicazioni Prime Video, Netflix e Disney+, tra le altre. Tutto grazie alla linea delle Fire TV Stick, piccoli dispositivi da posizionare dietro il televisore. Praticamente invisibili ma davvero potenti. Con uno sconto del 55%, la Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa è la più conveniente dei Prime Day, a soli 26,99 euro.

Se siete avidi lettori, invece, potreste decidere di provare il magico mondo degli e-book e portare sempre con voi un’intera libreria. A soli 54,99 euro, con uno sconto del 39%, potete ricevere a casa un Kindle con luce frontale integrata per leggere ovunque e in qualsiasi condizione ambientale.

Avere una casa smart non è mai stato così conveniente come durante l’evento Amazon Prime Day 2022. Potete acquistare a soli 39,99 euro, con un maxi sconto del 72%, un Ring Video Doorbell. O meglio un campanello intelligente dotato di videocamera.

Amazon vende anche soluzioni per rendere più sicure le proprie abitazioni. Come la videocamera di sorveglianza Blink Outdoor totalmente wireless, che permette anche di controllare da remoto e interagire a distanza con i visitatori, compresi quelli indesiderati. Per i Prime Day costa soli 65,99 euro con Echo Show 5 compreso nel prezzo. Un affare, considerando il 64% di sconto.

Potete trovare qua tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2022 del 12 e 13 luglio.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.